¡Ú¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡Û¡ÖÄ¹À¸¤¡×¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤Ä«¤Î½¬´·¥Ù¥¹¥È1
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¿Í¤Ï24»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¡¦»Ò°é¤Æ¡¦ÁÝ½ü¡¦ÎÁÍý¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Í·¤Ó¡¢Ì²¤ë¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ë¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤ÎËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë¡£
ÒòÓð²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë
¡¡ËèÆü¡¢Ë»¤·¤¤¤«¤é¤È¡¢³ú¤Þ¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤ëÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤éÒòÓð²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³ú¤Þ¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¿©»ö¤ÎºÝ¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ï¼«Ê¬¤Î»õ¤Ç³ú¤ßºÕ¤¯¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
¡¡¹Å¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÒòÓð¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤è¤ê²ôÆù
¡¡½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¯ÒòÓð¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆùÎÁÍý1¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤ÆùÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ôÆù¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»õ¤Ç³ú¤ßºÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¸ýÂç¤è¤ê¾®¤µ¤¯ÀÚ¤é¤Ê¤¤
¡¡»ä¤Ï¤Ò¤Æù¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ÜÆù·Ï¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤â¤è¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â°ì¸ýÂç¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¸¥å¡¼¥µ¡¼¡×¡Ö¥ß¥¥µ¡¼¡×¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡¡¥¸¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥¥µ¡¼¤Çºî¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â¡¢»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¤Ç¤¹¡£
¡¡Í§¿Í¤¬Ä²¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·°å»Õ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë²á¾ê¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ä²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òºÕ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤
¡¡¹çÍýÅª¤À¤«¤é¡¢»þÃ»¤À¤«¤é¤È¡¢ÉáÃÊ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¤¯¤À¤¤¤ÆÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»õ¤Ç³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²ÌÊª¤ò°ì¸ýÂç¤Ë¤·¤Æ³ú¤ßºÕ¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Î®Æ°¿©¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
