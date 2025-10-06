Á°ÅÄÂçÁ³¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òµß¤¦µ»¤¢¤ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¡Ê°ÜÀÒÇËÃÌ¤Ë¡ËÈà¤¬¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È´ÆÆÄ
Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¥ê¡¼¥°5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¶¥¦¥§¥ëÀï¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦·àÅª·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¡Ê´ú¼ê¤Ï59Ê¬¥×¥ì¡¼¡¢»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤Ï·ç¾ì¡Ë¡£
Ì£Êý¤ÎÄã¤¯Â®¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÆñ¤·¤¤Äã¶õ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ëÃ¥¼è¡ª
27ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó33¥´¡¼¥ë¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿°ÜÀÒ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â3ÆÀÅÀ¤ÈÄãÄ´µ¤Ì£¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÈà¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¡£¤³¤Î²Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²æ¡¹¤ÏÈà¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£
¤³¤Î4Ç¯¡¢Èà¤ÏÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿´¤Èº²¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ê°ÜÀÒÇËÃÌ¤Ë¡ËÈà¤¬¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤·¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÏËè»î¹ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èà¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
°ÜÀÒÇËÃÌ¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¡¢³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â±¦¥¦¥£¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£¡ØGlasgow World¡Ù¤Ï¡Ö»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ6ÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
²¤½£°ÜÀÒ¤¬ÅÅ·âÇËÃÌ¤·¤¿Èá±¿¤ÎÆüËÜ¿Í9¿Í
Á°ÅÄËÜ¿Í¤â»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£