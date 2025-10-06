±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬»¦¤·²°¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡Ö2½µ´Ö¤Ç2²¯±ß²Ô¤°¡×¤È¸ò¾Ä¨¡¨¡°Û¿§¤ÎÀßÄê¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ª
STV¥é¥¸¥ª¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤Ë¤è¤ëPodcast¤Î½ñÉ¾ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè71²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¡£Ì¾ÃµÄå¤ÎÏÃ¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÒÏÓ¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¸ò¾Ä¥¹¥¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÏÃ¡£°Û¿§¤ÎÀßÄê¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ËÆ±»þ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÁªÉ¾¤Ë¤â¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ò¾Ä¥¹¥¥ë¡×¤Ç»¦¤·¤Î¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤ì¤ë⁉
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÆÉ½ñÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¦¤è¤¦¤Ø¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÏÄ¹ºê¸©¤Î¥á¥È¥í½ñÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥È¥í½ñÅ¹¤È¤¤¤¦ËÜ²°¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ÒÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¼Â´¶¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Æº£²ó¤ÏËÜ¤Î¾Ò²ð¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð8·î²¼½Ü¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø½ñÅ¹²øÃÌ¡Ù¡ØÆÉ¤à¤È»à¤ÌËÜ¡Ù¤È°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾ºî¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌîµÜÍ Ãø¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù
2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢Âè71²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¸õÊäºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é½ñÀÒ²½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¡¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï46ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÇ¯²¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºî²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤¬°Â¿´¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£À¨ÏÓ¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬±¿°¤¯»¦¤·²°¤Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿±Ä¶È¥¹¥¥ë¤È¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤ÇÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¹¥ê¥é¡¼¾®Àâ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢¾õ¶·¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¶ÛÄ¥´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÃ°Û¤Ê¿Í´ÖÀ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î²ñ¼Ò¤òÅÏ¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤òÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÃ±¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐËÉÈÈ¾¦ÉÊ¤ä´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÇä¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Ç²ø¤·¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤Ã¤¿¾å¤Ç±Ä¶È¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤Ê³èÆ°¤Î·ë²Ì¡¢È´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÀÓ¤ÏÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¼ç¿Í¸ø¼«¿È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ä¶È¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸÷¤¬º¹¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿®¤¸¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë»þ¡¢Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê»¦¤·¤Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÏÊ£¿ô¿Í¤ª¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ë¤ÏÈ¿¼Ò²ñÅª¤ÊÁÈ¿¥¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë2²¯±ß¤ò¾åÇ¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¯ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·Ç¼¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¾Ã¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð2½µ´Ö¤Ç2²¯±ß²Ô¤¬¤»¤ë¡£Í±Í½¤ò¤¯¤ì¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ýÈ¬Ãú¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö2½µ´Ö¤Ê¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Î¤Ê¤¤»¦¤·²°¤¿¤Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Æ½ê¤Ë±Ä¶È¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¤·²°¤Î±Ä¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·õÆÝ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ÍÍê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¿ôÀéËü±ß¤Î»Å»ö¤òÁá¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é2²¯¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÏÂç¼ºÇÔ¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¼Ò²ñÅªÁÈ¿¥¤Î¥·¥Î¥®¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸×¤ÎÈø¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿ôÀéËü±ß¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤â»¦¤·²°¤¿¤Á¤â²þ¤á¤ÆÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤¤¤Ä¤ÏÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê1½µ´Ö¡£¡Ö2²¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3²¯±ß²Ô¤°¡£Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤Î´Ø·¸¤â¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡£
¤Ò¤È¤Þ¤ºÍ±Í½¤ÏÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1½µ´Ö¤Ç3²¯±ß¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ê¤É²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ²¾¤Ë²Ô¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ËÜÅö¤ËÌ¿¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºã¤¨ÅÏ¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È±Ä¶È½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢²óÈòÉÔÇ½¤È»×¤¨¤ëÆñ¶É¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡£Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¸õÊäºî¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤ÏÈ´·²¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÍÀ´ÀîÍÀ´¡¢´Ó°æÆÁÏº¡¢ÅìÌî·½¸ã¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¡¢²£´ØÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁªÉ¾¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡ª
ºîÉÊ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¹Ã²µ¤Ä¤±¤ÆNo.1¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÅÀ¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â´÷Øß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿¿·õ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¸·Ý¤È¤¤¤¦À¤³¦¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ä¾ï¼±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¶õµ¤´¶¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£30Âå40Âå50Âå¤ÎÊý¡¹¤Ç¡¢Ç¯²¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÊóÅÁÃ£¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤âËàÌÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¼¸ÀÕ¤ä¤¤¤¸¤á¤ÎÎà¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤Ë²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Þ¤Ç¤â¤¬ÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÁªÉ¾¤òÆÉ¤ó¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸·Ý¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Êºî²È¤¬¼¡¡¹ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ëÀè¿Í¤¬Áþ¤Þ¤ìÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÁÏºî¤Î¾ì¤Ï·òÁ´¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö²¿¤¯¤½¡¢¤³¤Î¤ä¤í¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÈ¿¹üÀº¿À¤òÇ³¤ä¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áþ¤Þ¤ìÌò¤ÎÌçÈÖ¤¬¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤à¤·¤í¹¬¤»¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÊÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë°¦¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁªÉ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¹ë²ÚÁª¹Í°Ñ°÷¤Î¸«»ö¤ÊÉ®Ã×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢´¬Ëö¤ÎÁªÉ¾¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡ÈÆóËÜÎ©¤Æ¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
Âè71²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡¢ÌîµÜÍ¡Ø»¦¤·²°¤Î±Ä¶È½Ñ¡Ù¡£
ÌîµÜ¤µ¤ó¤Î¼¡²óºî¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¤¤¤º¤ìÆÉ¤àÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
