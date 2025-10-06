¥Ê¡¼¥¹Éþ¤òÃå¤¿¸¦½¤°å¤¬¡ÄŽ¢¤À¤«¤éÄ¹Ìî¸©Ì±¤Ï"ÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹¼÷"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž£°å»Õ¤¿¤Á¤¬80Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢£·ò¹¯¼÷Ì¿ÆüËÜ°ì¤Î°Õ³°¤ÊÈë·í
ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ê¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤¬¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£
¿Í¸ý¤Î¤ª¤è¤½3³ä¤¬65ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Í×²ð¸îÅÙ¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤ÎÎáÏÂ5Ç¯ÃÍ¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ï½÷À¤¬8Ç¯Ï¢Â³¡¢ÃËÀ¤¬3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ìî¸©¤Ï¤Ê¤¼¡¢·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÎð¼Ô¤Î½¢¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ìî¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ë³èÈ¯¤ÊÃÏ°è¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ³èÆ°¡×¤ä¡Ö¼«¼çÅª¤Ê·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤ë°Õ³°¤ÊÈë·í¤¬¡Ö·à¡×¤À¡£
»ä¤¬º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î±é·à¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î5·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¡Ö¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ·à¤ò¤ä¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î¹¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¥í¥óÌÓ¤Î¤«¤Ä¤é¤ò¤Ä¤±¡¢ºî¤êÊª¤Î¶»¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ê¡¼¥¹Éþ¤ËÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿Æ±µéÀ¸¡ÊÃËÀ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòº£¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åª»ëÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸¦½¤°å¡×¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï·ä¤¬¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª·ø¤¤°õ¾Ý¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤ÈÊø¤ì¡¢Èà¤Î¿Í´ÖÅª¤Ê°ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼°å¼Ô¤¬±é·à¤ò¡Ä¡Ä¡©¡×
¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤¦¤Þ¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸¦½¤°å¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¤È¤¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¸¦½¤°å¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ò¸«¤ËÉÂ±¡¤Ø
¡Ö¤¢¤¢¤Ã¡¢ÂçÊÑ¡£¤ªÊìÍÍ¤¿¤Á¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª±ö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡×
2025Ç¯5·îË¿Æü¡£º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î¹¾ì¤Ë¡¢¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¤È¤¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢»ä¤ÏºÆ¤Ó¸¦½¤°å·à¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¹¾ì¤Ë1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¡¢µÒÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÔ¹çÍÑ¤Î°Ø»Ò¤ÏËþÀÊ¡£2³¬¤ä³¬ÃÊ¤«¤éÎ©¤Á¸«¤ò¤¹¤ë¿Í¤â´Þ¤á¡¢200¿Í¶á¤¤´ÑµÒ¤¬¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎÀ¼¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢Æþ±¡Ãå¤òÃå¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸º±ö¡¢µÓËÜ¤â±é½Ð¤â¼êºî¤ê
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉÂ±¡º×¤Ç½é´ü¸¦½¤°å¤¬·à¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬´·½¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¸¦½¤°å15¿ÍÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¸º±ö¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ·ÑÊì¤È»Ð¤¿¤Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤â¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë·ÑÊì¤È»Ð¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢Á´°÷¤³¤ÎÉÂ±¡¤Î¸¦½¤°å¤¿¤Á¤À¡£¾å±é¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¥á¥¤¥¯»Ñ¤Î¸¦½¤°å¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡Á¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë´ÑµÒ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦½¤°å·à¤ò2023Ç¯¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿Ê¡¼¼(¤Õ¤¯¤à¤í)¼«»Ò(¤è¤ê¤³)¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºßÆþ¿¦3Ç¯ÌÜ¤ÎÀì¹¶°å¤À¡£
¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éº´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¤Ï¼Â½¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ª½ñ¤ä·ÐºÑÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ¤ä¡¢ÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦½¤°å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ê¡¼¼¤µ¤ó¤Ï½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é°åÎÅ³èÆ°¤ò¤¹¤ëÀèÇÚ°å»Õ¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î½é´ü¸¦½¤¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¢£80Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿°å»Õ¤Î±é·à
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ï1944Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤ÎÇÀÂ¼ÃÏ°è¡Êµì±±ÅÄÄ®¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£1945Ç¯¤ËÅìµþ¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë±¡Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã·î½Ó°ì°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö±éÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±é·à¤ò¡×¤È¤¤¤¦µÜÂô¸¼£¤Î¶µ¤¨¤Ë·¹ÅÝ¡£°å¼Ô¤¬ÃÎ¼±¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°åÎÅ¤ò½»Ì±¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È±é·à¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ã·î¤ÎÃø½ñ¡ØÂ¼¤ÇÉÂµ¤¤È¤¿¤¿¤«¤¦¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÇÀÂ¼¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°å¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂç»ö·ï¤«»à¤Ì´ÖºÝ¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤¿¤Á¤Ï°åÎÅÃÎ¼±¤òÃÎ¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¯¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤äÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î¼õ¿Ç¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÏÀ³°¤À¡£
Åö»þ¤ÎÇÀÂ¼¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î¸ä³Ú¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã·î¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿±é·à¤òÉÂ±¡¿¦°÷¤¬±é¤¸¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤ËÂç¥¦¥±¡£¼ã·î¤Ï¼¡¡¹¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤«¤é¼Ò²ñÌäÂê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ò°·¤Ã¤¿¡£
½ÐÄ¥¿ÇÎÅ¤È±é·à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇÏ¼Ö¤ÇÇÀÂ¼¤ò²ó¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¹â·ì°µ¤ä¿¼¹ï¤Ê¿´Â¡ÉÂ¡¢¿Ê¹Ô¤·¤¿°ß¤¬¤ó¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤ÎÊØ¤Ë´óÀ¸ÃîÍñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É±ÒÀ¸°Õ¼±¤ÏÄã¤¯¡¢À¸³è´Ä¶¤ÏÉÔ·é¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÇÀÂ¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿
¼ã·î¤¬½ÐÄ¥¿ÇÎÅ¤È±é·à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ·¼È¯³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¡¢½»Ì±¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ï·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡£
ÊØ¤Ë´óÀ¸ÃîÍñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Ç¢¤ËÃÁÇò¤äÅü¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤âÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤Ï8Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤òÂç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿±é·à¤Ï¡¢Â¼¤ÎÊÝ·ò»Õ¤äÊÝ·òÊäÆ³°÷¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±ÒÀ¸»ØÆ³°÷¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½»Ì±ÁÈ¿¥¤ÎÌò¿¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Ì±¼«¤é¼õ¿ÇÆâÍÆ¤òµÏ¿¤·¡¢·Ð²á¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯ÂæÄ¢¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Ï8Ç¯´Ö¤ÇÌó0.4¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
±é·à¤òÄÌ¤¸¤Æ½»Ì±¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë°åÎÅ³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½»Ì±¤Î¼«¼çÅª¤Ê·ò¹¯°Õ¼±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼ã·î¤Ï1976Ç¯¡¢½»Ì±¤¬»²²Ã¤¹¤ë°åÎÅ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹¤á¤¿¸ùÀÓ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Þ¥°¥µ¥¤¥µ¥¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÇÀÂ¼°åÎÅ¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
2006Ç¯¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢º£¤âº´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¼ã·î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸¦½¤°å¤¬ËèÇ¯±é·à¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ã·î¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Î¾ÝÄ§¤¬±é·à¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÅÁÀâ¤Î·àÃÄÉô°÷¡×¤ËÊ¹¤¯ÉÂ±¡¤Î¸¶ÅÀ
¡Ö¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡ª¡×
2025Ç¯¤Î¸¦½¤°å·àÁ°Æü¡¢ºÇ½ª¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¸¦½¤°å¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ÆÆÄ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯Êü¼ÍÀþµ»»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¸½ºß¤â»²Í¿¤È¤·¤Æº´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÂëÌîË®°ì¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡£ÅÁÀâ¤Î·àÃÄÉô°÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡Öº´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ï°åÎÅ¤È·ò¹¯¤òÄÌ¤¸¤¿±¿Æ°ÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬·àÃÄÉô¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ëÂëÌî¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æþ¿¦¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆóÅÙ¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤«¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Æþ¿¦¤«¤é¤ª¤è¤½20Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ·àÃÄÉô¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤ë¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢·àÃÄÉô¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡ª¡×
ÂëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë·àÃÄÉô¤ÎÂ¸Â³¤ò¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î»þ½é¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¢£ºÇ½é¤Ï±é·à¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¤³¤¦¤·¤ÆÂëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±·ù¤À¤Ã¤¿±é·à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¸ø±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÏÎóÉÂ±¡¤Î¤ªº×¤ê¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î·ò¹¯º×¤ê¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö·àÃÄÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È±éÌÜ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¼ã·îÀèÀ¸¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È²ò¼á¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤â¡¢°ã¤¦Éô½ð¤ä°ã¤¦¿¦¼ï¤Î¿Í¤È¤âÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
±é·à¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉô½ð¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¡¢°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÂëÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¼¡¡¹¤Ë¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·àÃÄÉô¤Ë¸ýÀâ¤Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÈÅÁÀâ¤Î·àÃÄÉô°÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¸¦½¤°å·à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£¤âÎ¨Àè¤·¤ÆÉÂ±¡¤Î±é·à³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë°å»Õ¤ÎÊ¡¼¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¢¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¡ÊÌò¡Ë¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¢£¸¦½¤°å·à¤¬°å»Õ¤ò°é¤Æ¤ë
ÉÂ±¡º×¤Ç¸¦½¤°å¤¬·à¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Åö»þ¼Ò²ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¡£°Ê¸å¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸¦½¤°å·à¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
2008Ç¯¤Ë¸¦½¤°å·à¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿²ÃÆ£Âö¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢·à¤Ç¥¨¥¤¥º¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Åö»þ¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤ÎHIV´¶À÷¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£1947Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÉÂ±¡º×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÏÎãÇ¯1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÒÁØ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃæ¹âÇ¯¤È¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¤¥º¤Î·¼È¯·à¤ÏÂçÀ¹¶·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·à¤òÈäÏª¤·¤¿ÉÂ±¡º×¤ÎÍâ·î¤Ï¡¢30¿Í¤Û¤É¤¬ÌµÎÁ¤ÎHIV¸¡ºº¤ËË¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤äÊÝ·ò½ê¤ÇÌµÎÁ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¡¢·î¤Ë1¡Á2¿ÍË¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Ç»¡¤Ï´ðËÜÅª¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤È1ÂÐ1¤Ç¤¹¤¬¡¢·à¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸¦½¤°å¤Î»þÂå¤ËºÇ¤â¸ø½°±ÒÀ¸Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬·à¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¤¥º¸É»ù»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤¬¤¿¤Á¤¢¤²¤¿NGO¤Ç¤â·à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤È¥±¥Ë¥¢¤Ç¼ÂºÝ¤Ë·¼È¯·à¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö·à¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂ¼¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ÂåÉ½Éô¤Ë»²»ö´±¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢º´µ×¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À1¿Í¤À¡£
¢£º´µ×¤Ë¤¢¤ë¡È°åÎÅ¼Ô¤È½»Ì±¡É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´Ø·¸À
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Ç½é´ü¸¦½¤¤ò¤·¤¿°å»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Öº´µ×¤Ë¤ÏÃÏ°è¤¬°åÎÅ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Îã¤¨¤ÐºÎ·ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÏÓ¤Î¤¤¤¤¿Í¤ËÂå¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤È¤³¤í¤¬º´µ×¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤í¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¤òÄÌ¤¸¤Æ°å¼Ô°Ê³°¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸½»Ì±¤Î°ì¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ØÃÏ°è¤¬°åÎÅ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ç¤â°åÎÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬±é·à¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³
±é·à¤Ï¡¢¿¦¼ï¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÏ°è¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢°åÎÅ¤ä°åÎÅ¼Ô¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è¤¬°é¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢80Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿±é·à¤ÎÅÁÅý¤Ïº£¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°åÎÅ¾ðÊó¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃ¯¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¿¦°÷¤òÊ¸²½³èÆ°¤ØÍ¶¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÏ«Æ¯ÎÏ¤Îºñ¼è¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤¬±é·à¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÉÂ±¡¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Î¸¶ÅÀ¤À¤«¤é¤À¡£
ÉÂ±¡º×¤Î¼èºà¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÃì¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·à¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¡¢µÒÀÊ¤ËÃåÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÅÁÀâ¤Î·àÃÄÉô°÷¡¦ÂëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
Â©»Ò¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç½Ð²ñ¤¦°å»Õ¤¬¡¢Çò°á¤È¤È¤â¤ËÀìÌçÀ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤³¤½¤¬¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸Ì¿Àþ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡Ö°åÎÅ¤Î¸¶ÅÀ¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¿°åÎÅ¼Ô¤¿¤Á
°ìÂåÁ°¤Î·àÃÄÉôÉôÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Í³°æÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë±é·à³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î°ì¿Í¤À¡£
Í³°æ¤µ¤ó¤¬·àÃÄÉô¤ÎÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¡¢Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¤ÎÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¸ø±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø»Ö´êÊ¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÀïÁè¤ä·³Ââ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤òÉÁ¤¤¤¿±é·à¤À¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÎºÇ¸å¡¢Í³°æ¤µ¤ó¤Ï·àÃÄÉôÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹ÉÂ±¡¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤ê¡¢Âº¸·¤Î¤¢¤ëÎ¹Î©¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°åÎÅ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¼º¤ï¤ì¤ëÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤½¤Î¼êÎ©¤Æ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î·à¤ò¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»ä¤¿¤ÁÉÂ±¡¿¦°÷¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î°§»¢¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¼Ô¤¬¸½ºß¤â±é·à¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¡¢¥¹¥È¥ó¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤¬»Ï¤á¤¿±é·à¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ°åÎÅ³èÆ°¤Ï¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷ÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹Ìî¸©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¤Î¸¶ÅÀ¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡Ö·ò¿Ç²°¤Ë¤Ê¤ê¤µ¤¬¤ë¤Ê¡×¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼ã·î±¡Ä¹¤Î°ä»Ö
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢16Ç¯Á°¤Ë»ä¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿¶Ã¤¤È½Å¤Ê¤ë¡£·ä¤Î¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤¬¸¦½¤°å¤é¤·¤«¤é¤Ì°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°åÎÅ¼Ô¤Ï¸¢°ÒÅª¤ÊÂ¸ºß¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÈÃÏÂ³¤¤Î¾ì½ê¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢º£¤â¤Ê¤ª»ä¤Ïº´µ×¤Î½»Ì±¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤È¤Æ±µéÀ¸¤¬±é¤¸¤ë¸¦½¤°å·à¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤¤Ã¤Èº£¡¢º´µ×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±é·à³èÆ°¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï5·î¤Î¸¦½¤°å·à¤Ë²Ã¤¨¡¢9·î¤Ë¤ÏÃÏ¶è¤Î¿Í¸¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤â±é·à¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï·ò¹¯º×¤ê¤Ç¤â·à¤ò¾å±é¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀþ°ú¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤À¤¬¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¼ã·î¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö·ò¿Ç²°¤Ë¤Ê¤ê¤µ¤¬¤ë¤Ê¡×¤È°åÎÅ¤ÎËÜ¼Á¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
°åÎÅ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°åÎÅ¼Ô¤À¤±¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ª½ñ¤äÎ©¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿Í¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¾ï¤ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï°åÎÅ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿¦¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉáÊ×Åª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¤Î±é·à³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö»Å»ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
----------
¤¶¤³¤¦¤¸ ¤ë¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1984Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô·ò¹¯²Ê³Ø´Ç¸î³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Ìó10Ç¯´ÖÀì¶È¼çÉØ¡£ÃÏÊý¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤Æ¼èºà¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¹Êó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î´ë²è¼¹É®¤ÎÂ¾¡¢¹Êó¡¦¥ì¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤ä´ë¶ÈÅ¯³Ø¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤âÄê´üÅª¤Ë¼¹É®¡£¿ô»ú¤ä¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤äË¤«¤µ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¿¥¤¡¦¥¤¥ó¥É°Ü½»¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÄ¹Ìî¸©ºß½»¡£½ÅÅÙ¿´¿È¾ã³²»ù´Þ¤à4»ù¤ÎÊì¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¤¶¤³¤¦¤¸ ¤ë¤¤¡Ë