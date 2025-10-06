²ÎÉñ´ì¡¢Ê¸³Ú¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡ª¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý
¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±2¼Ò¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Á¡¢ÊÝ¸±»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°ÂÞ¼À»»Ê»á¡Ê69ºÐ¡Ë¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡©
¡Ê»£±Æ¡¿²¬ÅÄ¹¯³î¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO
°ÂÞ¼À»»Ê
55Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£79Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©¾¦»öÆþ¼Ò¡£90Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø£Í£Â£Á½¤Î»¡££Õ£Â£Ó¾Ú·ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢09Ç¯¤Ë£Ç£Å¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹·ó£Ã£Å£Ï¡£17Ç¯¡¢¥Ó¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¡£19Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£³Ø¹»Ë¡¿Í»êÁ±´ÛÍý»ö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£
²ÎÉñ´ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿
½µËö¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¡¢Ê¸³Ú¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢±Ç²è¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡£¼Ò²ñ¿ÍÃæ¿´¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤âÅö»þ¤Î¥Á¥é¥·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±éÌÜ¤Ï¡Ö¶âÌç¸Þ»³¶Í¡×¡£ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃèÄß¤ê¤ÎÃ½¿Ú¤«¤é¸Þ±¦±ÒÌç¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤Î·úÊªÁ´ÂÎ¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¿ôÉ´±ß¤Ç°ìËë¤À¤±¸«¤é¤ì¤ëËë¸«ÀÊ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢±Ñ¹ñÃóºßÃæ¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤â¸«¤Ë¹Ô¤¡¢º£¤ÏÃæÂ¼²°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢Ç¯¤Ë10²ó°Ê¾å¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤äÉ×ÉØ¤Î¾ð¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼ç·¯¤Ø¤ÎÃéµÁ¡¢º¨¤ß¡¢ÅÊ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤È°Ìò¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¤¢¤È¤ÏÌò¼Ô¡£½÷·Á¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ë²÷¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·à¾ì¤¬ÆÈÆÃ¡£¾å²¼¡Ê¤«¤ß¤·¤â¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÖÆ»¤¬¤¢¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ý¤ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤ä²ó¤êÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
²»³Ú·à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¸æÎüÆâ¤Ç³Ú´ï¤¬ÌÄ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°áÁõ¤ËÂçÆ»¶ñ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ç¹¾¸Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âµ©¤Ê±é·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸³Ú¤âÆ±»þ´ü¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î»°ÂçÌ¾ºî¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ø¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡Ù¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊ¸³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í·Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ìò¼Ô¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸ø±é¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¸³Ú¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÇÇ¯£µ²ó¸ø±é¤¬¤¢¤ëÊ¸³Ú¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯É¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÂÀÉ×¤ò¸ì¤ëÃÝËÜ¿¥ÂÀÉ×¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¿¥ÂÀÉ×¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñ¡×¤òÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÊ¸³Ú¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ÖºÂÍú½¤¤â
²ÎÉñ´ì¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁá¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤âË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½µËö¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÍ½Äê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Î¹¹Ô¤â¹¥¤¤Ç¡¢Ç¯¤Ë£´²ó¤Û¤É½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Î»Å»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÇ¯½é¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¾®Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤Ç·è¤á¤Æ¡¢ºÊ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ£²¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï´û¤ËÃ¸Ï©Åç¤Èº´ÅÏÅç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢²Æ¤ÏÂ©»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÈ¬¥ö³Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÄêÎã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µþÅÔ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢£Î£Ð£Ï¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë³èÆ°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñµÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¹©³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÊÔ½¸³Ø¹»¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍú½¤¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¤â¡¢µ¯¤¤ë»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÄ«¡¢µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë20Ê¬¤Û¤É¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤ä¤ê¡¢½µËö¤Ï£±»þ´Ö°Ê¾å¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡£¤³¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ÏÍ½Äê¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¶õ¤¯¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤è¤·ÌÀÆü¤Ï²ñ¼Ò¤À¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤â»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢²È¤Ë»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢£±£°£°¡ó²È¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤â²ÈÂ²¤Î¹ç°Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¡£
²ÈÂ²¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç»ö¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î»ö¾ð¤â¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤¯¤é¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¶µ°é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¤»ö¶È¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ªÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÂç»ö¤ÊÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñÏ¢ÌÁ¤È¶¦Æ±¤ÇÈ¯µ¯¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥µ ¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ ¸ººÒ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÅªÉÔ¸øÊ¿¤ÎÀ§Àµ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¥¢¥¯¥µ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í£Î£Ð£Ï¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¡Ö¥¢¥¯¥µ ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥«¥Ã¥× ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤ê¡£¼Ò°÷¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîÂ¼ÎçÁª¼ê¡¢Ã°±©³¤ÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢²æ¡¹¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë±è¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¹¤á¡¢ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î·îÍËÆü
Éã¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÉ¬¤º»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËüÇ¯É®¤Ç¤¹¡£½ñÎà¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä¡¢¤ªÎé¾õ¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤¬¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¤Î£±ËÜ¤ÏÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇ¯É®¤ÏÀþ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÉ®À×¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡££µËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î£±ËÜ¤ÏÂ©»Ò¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
