º´¡¹ÌÚ¤Ï20µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£Å¨ÃÏ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿²÷Åê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î¡È¶þ¿«¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï9²ó¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬ÄÁ¤·¤¯Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¤·¤¿¡È¼é¸î¿À¡É¤Î²÷Åê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOn Pattison¡×¤ÇÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥ê¡¼»á¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬Èà¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤é¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£20µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÂçÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤â³ÍÆÀÀïÀþ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤òÀ§Èó¹Ô¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½ñÎà¤ÏÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÌÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»×¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¸¥¾å¤·¡¢²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë