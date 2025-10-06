·è¤Þ¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¡Ä»°ÅðÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡¡Á´¹ñV3Ì¾¾¤¬ÅÁ¼ø¡¢ÊÊ¤òÁÀ¤¦¡Ö¥¯¥Ó¥¤¥Á¡×
ÅìÅÔ¥¯¥é¥ÖµþÍÕ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î´Ø¸ý´ÆÆÄ¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡È»°Åð¤Î¶Ë°Õ¡É
¡¡Ìîµå¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÁöÎÝ¤¬ÆÀÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤Î¼éÈ÷¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¸ª¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡3ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÃæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¡ÖÅìÅÔ¥¯¥é¥ÖµþÍÕ¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î´Ø¸ý¾¡¸Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö»°Åð¡Ê»°ÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¡Ë¤Î¶Ë°Õ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë³è¤¤ëÁöÎÝµ»½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø¸ý´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤ÎÊÊ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁöÎÝÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¼ó¿¶¤ê¡×¤À¡£Åê¼ê¤¬¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÅÙ¤À¤±ÆóÎÝ¤Ë´é¤ò¸þ¤±¡¢Åêµå¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥Ó¥¤¥Á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥¯¥Ó¥¤¥Á¡×¤«¤é»°Åð¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ÎÊÊ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»°Åð¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬¼ó¤ò°ìÅÙ¤À¤±ÆóÎÝÊý¸þ¤Ë¿¶¤ê¡¢¸£À©µå¤òÅê¤²¤º¤Ë´é¤Î°ÌÃÖ¤ò¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó»þ¤ËÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤À¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¹¤êÂ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¼è¤ê¤«¤éÁö¤ê½Ð¤¹¡£¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤ÏÅÓÃæ¤Ç¸£À©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âµ¢ÎÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾®¹ï¤ß¤ËÂ¤òÆ°¤«¤¹µ»½Ñ¤À¡£
¡¡µþÍÕ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁöÎÝ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¤ò2ÅÙ¿¶¤Ã¤Æ¤«¤éÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÆóÎÝ¼ê¤äÍ··â¼ê¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö°ú¤½Ð¤·¡×¤¬ËÉÙ¤À¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»°Åð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¥¹¥¥ë¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´Ø¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Åê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÇÉ¬¤ºÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁöÎÝµ»½Ñ¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë