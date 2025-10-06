¡Ö¥»¥«¥Á¥å¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò¤â´¬¤µ¯¤³¤·¤¿´¶Æ°ºî¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥»¥«¥Á¥å¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥»¥«¥Á¥å¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤È¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦ÊÒ»³¶³°ì»á¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è¡õ¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢¡È¥»¥«¥Á¥å¡¼¥Ö¡¼¥à¡É¤Ê¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò¤â´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤³¤È¡£
ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Èà½÷¤Î»×¤¤½Ð¤È¸þ¤¤¢¤¤¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
