¡Ú°ßÄ²¡¦æêÌç²Ê¡ÛÂç³ØÉÂ±¡¡¢´éÉé¤±¡Ä¾®¤µ¤¯¤Æ¤âºÇ¹â¤Î°åÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¤¤¤¤ÉÂ±¡¡×¤Î¼ÂÌ¾¡Ö87¥õ½ê¡×¤³¤³¤À¤±¤Ç¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹
³¹¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤â¡¢Ì¾°å¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¿È¶á¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌ¾°å¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«°å¼Ô¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿ÉÂµ¤¤ò¡¢¶á¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤È¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
ËÜ»ï9·î29Æü¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸´ë²è¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡¡ºÇ¹â¤ÎÉÂ±¡¤È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¿´Â¡¡¦½Û´Ä´ï²Ê¡õ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÊÔ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬ÊÔ½¸Éô¤ËÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤®¤ê¤À¡£
´ûÂ¸¤ÎÉÂ±¡¥¬¥¤¥É¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÆÉ¤á¤ëÉÂ±¡¾ðÊó¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¼ê½Ñ¿ô¤äÉÂ¾²¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃøÌ¾°å»Õ¤¬¤¤¤ëÉÂ±¡¤ò¡Ö¤¤¤¤ÉÂ±¡¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎã³°¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁí¹çÉÂ±¡¤äÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ò²ð¾õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Éßµï¤¬Äã¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
°ìÊý¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡ÖÌ¾°å¤¬¤¤¤ë³¹¤ÎÉÂ±¡¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¡¢°ßÄ²¡¦æêÌç¤ÎÉÂ¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë87¤ÎÉÂ±¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤ÎÉÂ±¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¤¿¤È¤¨Àè¿Ê°åÎÅ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¼£ÎÅ¤ò³Î¼Â¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Ä¤Í¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤ÎÃáÉãÉÂ±¡¤ÇÉû±¡Ä¹¡¦³°²ÊÉôÄ¹¡¦Æâ»ë¶À¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÂçÌîÅ¯Ïº°å»Õ¤À¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø²ñ»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñ»ØÆ³°å¤Ê¤É¡¢¾Ã²½´ï´ØÏ¢¤ÇÊ£¿ô¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³°å»ñ³Ê¤ò¡¢Æ±»þ¤Ë¤â¤Ä°å»Õ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
ÃáÉãÉÂ±¡¤ÎÁÏÀß¤ÏÌÀ¼£20¡Ê1887¡ËÇ¯¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÂ¾²¿ô¤Ï52¾²¤È¾®µ¬ÌÏ¤À¤¬¡¢°ß¡¦ÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¿ô¤ÏÇ¯´Ö5000·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤äÃÀÇ¹¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤â±¡Æâ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£ÂçÌî»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¡Ä¹¤Îºä°æ¸¬°ì°å»Õ¤â¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ¤Î»ØÆ³°å»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¹©æêÌç¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡ÖÂçÄ²¥¹¥Æ¥ó¥È¡×
ÂçÌî»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï°ß¤¬¤ó¤¬ÀìÌç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤äÃÀÇ¹¤Î¼ê½Ñ¤òÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö±¡¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃÏ°èÊÁ¤«¡¢¹âÎð¤ÎÊý¤ä¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤«¤éÍè±¡¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤À¤È¡¢Ä²¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÂçÄ²¥¹¥Æ¥ó¥È¤È¤¤¤¦¶âÌÖ¤Ç¤Ç¤¤¿Ä¾·Â2¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î´É¤ò¡¢Ä²¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ì¤Æ³«ÄÌ¤µ¤»¤ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¥¹¥Æ¥ó¥È¤ÇÄ²ÊÄºÉ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼ê½Ñ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¹©æêÌç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¿©Æ»¤¬¤ó¤äç¹Â¡¤¬¤ó¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¹ñºÝ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä·²ÇÏÂç³ØÉÂ±¡¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£µÞ¤òÍ×¤¹¤ë´µ¼Ô¤ÏÉßÃÏÆâ¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶õÏ©¤ÇµÞ¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ø¤ª¤Ê¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤â¿Ç¤Æ¼£¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È·¿¤Î°å¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡ØÀìÌçÊ¬Ìî¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø°ì¤Ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°å»Õ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºë¶ÌÀ¾Éô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤Ã¤¿¡¢½Ä³ä¤ê·¿¤ÎÂçÉÂ±¡¡¦Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¼£¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¾Íè¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢º¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¼«¿È¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÃáÉã¤ÇÃÏ°è¤Î°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×
¾Ã²½´ï´ØÏ¢¤Ç¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Æâ»ë¶À¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷Í¿ô¤ÎÎò»Ë¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬ÅìµþÅÔËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞÀ¾¸ýÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¤ÈÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ¤Î»ØÆ³°å»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤ÎÅ·ÌîÃÒÊ¸°å»Õ¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅö±¡¤ÎÁ°¿È¤Ï1958Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ê¿ÄÍ°ßÄ²ÉÂ±¡¤Ç¡¢Æâ»ë¶À¤ò¹ñÆâ¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÉÂ±¡¤Ê¤¬¤éÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾Á°¤ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ±¡¤Î¤Û¤«¤Ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä¸¡¿Ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡ºº¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢³°²Ê¤ÎÈôÅÄ¹À»ÊÀèÀ¸¤¬¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À¤Î»ØÆ³°å»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¤Û¤«¡¢¾Ã²½´ïÉÂ¤ÎÀìÌç°å5Ì¾¤¬¾ï¶Ð¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤âÆâ»ë¶À¤ò¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Î°å»Õ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤â¹â¿å½à¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Î¼Â»Ü·ï¿ô¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö4Ëü·ï¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¸åÊÔµ»ö¡Ú¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç¼£¤»¤ë¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ÖºÇ¹â¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¡×¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÎÉÂ±¡¡×¤Î¼ÂÌ¾¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Û¤Ç¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¡£
