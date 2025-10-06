¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÇ¯1ÅÙ¤À¤±¡¡¤·¤«¤â¾®ÏÀÊ¸»î¸³¤¢¤ê
¥Ê¥ª¥ä¡¦¥Ò¥À½é¤Î±Êµ×¥«¥ì¥ó¥À¡¼»þ·×¡ÖTYPE 6A¡×¤Ï¡¢Ê¸»úÈ×¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¦¶â»Õ¤Î¼êÄ¦¤ê¡áNAOYA HIDA & Co.Äó¶¡
Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍÑ¤¬Â¤ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º£¡¢µ¡³£¼°¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ç¯1ÅÙ¤·¤«¹ØÆþ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¡Ö¾®ÏÀÊ¸¡×¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¤Þ¤ë¤Ç¼õ¸³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ·×¤¬¤¢¤ë¡£Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ëÆâ¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥Ò¥À¡×¡£1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¿ô¡¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Ð¤¿ÈôÅÄÄ¾ºÈ¤µ¤ó¤¬2018Ç¯¤ËÃç´Ö¤Èµ¯¤³¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ·×¤Î¥ê¥¹¥È¤È¡¢¹ØÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¾®ÏÀÊ¸¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»þ·×¤Ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡¢¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¡£ÁÏ¶È¿ôÇ¯¤ÇÀ¤³¦¤Î°¦¹¥²È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤À¡£
ÈôÅÄÄ¾ºÈ¤µ¤ó¡áNAOYA HIDA & Co.Äó¶¡
º£Ç¯È¯É½¤·¤¿¿·ºî¡ÖNH TYPE 6A¡×¡Ê825Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎÊ£»¨µ¡¹½¤È¤Ê¤ë±Êµ×¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉÕ¤¡£Ê¸»úÈ×¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌÜÀ¹¤ê¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¦¶â»Õ¡¦²ÃÇ¼·½²ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼êÄ¦¤ê¤À¡£»°¤Ä¤¢¤ë¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê¾®Áë¡Ë¤ÎÄ¦¶â¤ò»Å¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç1½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¼ê´Ö¤Î³Ý¤±¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÈôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¤ä¸úÎ¨¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤½¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡£
ºî¤ë»þ·×¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1930Ç¯Âå¤«¤é1960Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Îµ¡³£¼°»þ·×²«¶â´ü¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Ç¡¢²ÃÇ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÄ¦¶â¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9»þ°ÌÃÖ¤Ë¥¹¥â¡¼¥ë¥»¥³¥ó¥É¡ÊÉÃ¿Ë¡Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖNH TYPE 1D¡×¡Ê269Ëü5000±ß¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÇËèÇ¯²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¡¼¥º¡Ê·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±É½¼¨¡Ë¤Ä¤¤Î¡ÖNH TYPE 3B¡×¡¢³Ñ·¿¤Î¡ÖNH TYPE 5A¡×¡Ä¡Ä¡£Á´¼ï¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯120ËÜ¤È¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤Ï15¥¿¥¤¥×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£ÈôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤·¿¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤òºî¤ëÊý¤¬¸úÎ¨¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¥â¥Ç¥ë¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ã»´üÅªÍø±×¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇäÀè¤ÎÌó4³ä¤ÏËÌÊÆ¡£»Ä¤ê¤¬ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ä¥¹¥¤¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹©Ë¼¸«³Ø²ñ¤âÀ¹¶·¡£¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¾Çä¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢»þ·×¤òÁÆ»¨¤Ë°·¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡£Íý²ò¤È°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ·×¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Ä½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÈôÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ£ÅÄ¹Ì²ð¤µ¤ó¤¬¡¢ÆâÉôµ¡¹½¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡áNAOYA HIDA & Co.Äó¶¡
ÈôÅÄ¤µ¤ó¤Ï20Âå¤«¤éÊ£¿ô¤Î³°»ñ·Ï»þ·×¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏF.P.¥¸¥å¥ë¥Ì¤ä¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó ¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÎòÇ¤¡£ÁÏ¶È»þ¡¢²ÃÇ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿»þ·×»Õ¤ÎÆ£ÅÄ¹Ì²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥ë¥Ì»þÂå¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ»þ·×½¤Íý¤¬ÀìÌç¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÆâÉôµ¡¹½¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÆâÉôµ¡¹½¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎETA¼ÒÀ½¤Î7750¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÈÆÍÑ¡Ê¤Ï¤ó¤è¤¦¡ËÀ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê»þ·×¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢ËÍ¤é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢7750¤Ç¤¢¤ì¤Ð100Ç¯¸å¤âÉôÉÊ¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¡¢°ìÄê¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»þ·×»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¤Íý¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¹âµé»þ·×¤Ë¤·¤«»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý904L¤ò¥±¡¼¥¹ÁÇºà¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤ÇÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢ÁíÀª7¿Í¡£¡ÖÎÌ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÏµÕ¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿»þ·×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿¦¿Í¤Î°éÀ®ÊýË¡¤â¶Ã¤¤À¡£³ØÈñ¤òÉéÃ´¤·¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÌë´Ö¤Î»þ·×³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµëÍ¿¤â»Ùµë¤¹¤ë¡£
Ä¦¶â»Õ¤Î¸«½¬¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼ã¼ê¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é°éÀ®Ãæ¤À¡£¡ÖÊÑ¤ËÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£²æ¡¹¤¬Ãç´Ö¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×