¡ÖÊì¤Ï¾®1¤Î»ä¤òÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×46ºÐ½÷À¤¬¡ÖÊì¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³
²ð¸î¶È³¦¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤È¤â¤ËÉÔÅ¬ÀÚ±¿±Ä¤â¡Ä
²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î1Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Îµ¬À©¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ç³«Àß¤Ç¤¤ë¤¿¤á»²Æþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¤¡£Ï·¿ÍÊ¡»ã¤ÎÃÎ¼±¤¬Äã¤¤±¿±ÄÃÄÂÎ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¡¢¿ÈÂÎ¹´Â«¡¢Æþµï¼Ô¤Îºâ»º¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Û¤«¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±¿±Ä¤ÎÊóÆ»¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
Â¾¤Ë¤âÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£»ö¶È¼Ô¤¬´ØÏ¢Ë¡¿Í¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆþµï¼Ô¤Ë²á¾ê¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢ÀÁµáÆâÍÆ¤È¼ÂÂÖ¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÆÁ¤Ê¶È¼Ô¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î¡¦¥±¥¢¥ï¡¼¥¯¤Î¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤È²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤âÂçÀÚ¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤Ï½Å¤¤¡£2025Ç¯£··î¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¼«Âð¤Ç²ð¸î¤ä°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¿Í¤Î¿ôÃÍ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡Ø¥±¥¢½¢¶È¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ù¤òÈ¯É½¡£²ð¸î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î50Âå½÷À¤Î²ð¸îÉéÃ´¤ÏÃËÀ¤Î£±.£µÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤Ï½÷À¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤äÉ×¤Î²ð¸î¤Ç¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡£²ð¸îÃæ¤Ë¿Æ¤äÉ×¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï·Ù»¡´±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿ÈÄ¹À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢ÃµÄå¤Î½¤¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¡×¤È¤·¤Æ»³Â¼¤µ¤ó¤¬Ä´ºº¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï46ºÐ¤ÎÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¡Ö76ºÐ¤ÎÊì¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤ÏÊì¤Î²ð¸î¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Î30Ç¯Á°¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÄ«9»þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¼Â²È¤ÇÊì¤ÈÉâµ¤Áê¼ê¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿30Ç¯Á°¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢£²»þ´Ö¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ËÍè¤¿Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼Ð¤á¤¬¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤¹¤®¤ë¿ÍÆÃÍ¤Î¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¤ÏÃæ·¿¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢76ºÐ¤ÎÊì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇ°¤Ç¡¢ºßÂð²ð¸î¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎË½¸À¤äË½ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù¤â¤¢¤ë¡£ÁÝ½ü¤â¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤âÎä¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢Æþ½êÈ¾Ç¯¤Ç¡¢Êì¤ÏÂÎ½Å¤¬10¥¥í¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÊì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Âð¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Êì¤ÏÅ¾ÅÝ¤Î¹üÀÞ¤ÇÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Î»ýÉÂ¤â¤¢¤ë¡£»ÜÀß²ð¸î¤«¤éºßÂð²ð¸î¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¼êÇÛ¤ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ï6ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿
¡ÖÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§»þ¤ËÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿5ºÐ¾å¤Î·»¤Ï¡È²ð¸î¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤í¤¦¡É¤È¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£Êì¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤Ï¡¢»ä¤¬¤â¤é¤Ã¤¿Éã¤Î°ä»º¤ÇÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê£»¨¤Ê²ÈÄí¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤ÏËÇ°×´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç»öÌ³¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¿¦¾ì¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÆÈ¿È¤ÇÎ¥º§Îò¤â¤Ê¤¯¡¢Îø¿Í¤â¼ñÌ£¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤ÆÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·»Ï¤á¤¿¡£Èà½÷¤¬ºÇ½é¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢6ºÐ¤Î»þ¤ËÅö»þ36ºÐ¤ÎÊì¤¬ÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÈÉâµ¤¤·¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉã¤ÏÅ´¹Ý´ØÏ¢¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î´ë¶ÈÀï»Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤Ü²È¤Ë¤ª¤é¤º¡¢Êì¤È·»¤È3¿Í²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤ª¤êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤ê¡¢Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤ä·»¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤ë¡£º£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤í¡¢Êì¤¬´î¤Ö¤È»×¤Ã¤ÆÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤¿¤é²ÖÉÓ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ÇÃ¡¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤Ä¤±¤â¸·¤·¤¯¡¢¾ï¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤êÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬°¤¤»Ò¤À¤«¤é¡Ä¡×
¤½¤ó¤ÊÊì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£À®ÀÓÉ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¤·¡¢ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤¤¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÊì¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅö»þ¡¢£¶Ç¯À¸¤Î·»¤¬¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤ÆÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏÌëÃæ1»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡È¥Þ¥Þ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤À¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¡á»à¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°Æü¡¢Êì¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È»ä¤¬°¤¤»Ò¤À¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡É¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÍâÆü¡¢Éã¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤È·»¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤Ç²¥¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤ÏÊì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¡¢Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÊüÃÖ¡£¶á½ê¤Ë½»¤àÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤ä½ÇÊì¤¬À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¸å¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ
¡ÖÉÝ¤¤Êì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈá¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Êì¤¬¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤¿1Ç¯¸å¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÊì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢Í©Îî¤¬Íè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éã¤â²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢·»¤À¤±¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉã¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢·»¤òËÜµ¤¤Ç²¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬·»¤ò²¥¤ë¤Î¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡È¤³¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¸å¡¢»ä¤¬Ãæ³Ø¹»¿Ê³Ø»þ¤ËÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¡£·»¤ÏÉã¤Ë¡¢»ä¤ÏÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÊì¤Î¼Â²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤âÍ¥¤·¤¤¤·¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÊì¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Êì¤Î1Ç¯´Ö¤Î¼ºí©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á½ê¤Î±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤È¶î¤±Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡ÖÊì¤ÏÈþ¿Í¤Ç¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Éã¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â6ºÐ¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤À¹¤ê¤Î»Ò¶¡¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤ÏÍ¾Äø¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯Ä¾Á°¤Ë»ä¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Îø°¦¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Ã»Âç¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤ÏÊì¤ËÉâµ¤¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤³¤í¡¢Éã¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÅ®»à¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÊì¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¼ò¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£»ä¤Î¤³¤ÎºÇ°¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢Êì¤¬¼ºí©¤·¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
ºßÂð²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËÊÒ¤Å¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¡Ä
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼Â¤Î¿Æ¤òµÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ËÆþ¤ìÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÍ¥¤·¤¯¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¼«Âð²ð¸î¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÒÉÕ¤±»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â²È¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤«¤éÊì¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ê»æ¡¢³°¹ñÀ½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¼é¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ÎÅÚ»º¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤ÉõÅû¤Î¾Ã°õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢30Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Ç¯¤Î²È½Ð¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢10Ç¯°Ê¾å¤âÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°¸Àè¤â¡¢Î¥º§Á°¤Î½»½ê¤Èº£¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¡£º¹½Ð¿Í¤Î½»½ê¤òÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Êì¤ËÃËÀ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¤¢¤ì¤À¤±½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ÎÉâµ¤¤òÊì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Þ¤¿Íð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Î¤»¤¤¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
»ä¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¾¿¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤â¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤è¤ê¤â¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡×¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÊý¸þ¤Ë»×¹Í¤¬¸þ¤«¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÎ×¾²¿´Íý»Î¤äÀº¿À²Ê¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶áÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤¼Áê¼ê¤¬Êì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¡¢»ä¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¿¿¼Â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
²ÈÂ²¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢º¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨µï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤ÆOK¤¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½»½ê¤äÏ¢ÍíÀè¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀèÊý¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÏ¢ÍíÀè¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»ÜÀß¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤éºßÂð¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Î¤Î¤É¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤¿¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¼è¤ê½ü¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ËÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Î½ý¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸«¼Î¤Æ¤º¤ËºßÂð¤Ç²ð¸î¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤âÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·ºßÂð¤ÇÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬¥±¥¢¥ï¡¼¥¯¤ÎÉéÃ´¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¿Áê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Í³¹áÎ¤¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¸åÊÔ¡Ö¡ÖÊì¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿46ºÐ½÷À¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÊì¤¬»ä¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡ÖÊì¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿46ºÐ½÷À¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÊì¤¬»ä¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×ËÜÅö¤ÎÍýÍ³