¡Ú¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î·Ù¾â¡Û¸ºÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÏË­¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Á·ë¶É¡¢Êª²ÁÂÐºö¤ò¡Ö¾®Àô¼êË¡¡×¤Ç¿Ê¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï

10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢ ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤ë¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¦¼Â¼ÁÄÂ¶â°ú¾å¤²ºö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ÐºÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·ÁíºÛ¤ËË¾¤à¤È¤³¤í¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
ÌîÅÞ¶¨Ä´¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤Ï¡¢À¯ºö¤¬ÏÄ¤à¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÏÈÆâ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÀ¯ºö¤Ï¡¢Âô»³¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎã¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤À¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¸¢¸Â¤ÎÏÈÆâ¤ÇÊª²ÁÂÐºö¤È¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î°ú¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¡Ê¡Ö¾®Àô¼êË¡¡×¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¸ºÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤Ï¼ºË¾¤¹¤ë
ÌîÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·Æâ³Õ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÊª²ÁÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÇÍ¸ú¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºâ¸»¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¡£ºâ¸»¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤À¡£ÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¤Ç¡¢ºâ¸»¤òÉéÃ´¤¹¤ë¿Í¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï¸º¤ë¤«¤é¤À¡£
Êª²ÁÂÐºö¤¬¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÍ×µá¤ËÅú¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¿¼¤¯¼ºË¾¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»²µÄ±¡Áª¤ÎºÝ¤Ë³ÆÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¹½ÁÛ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢½êÆÀÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¶¯¤¤¡£º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ¸õÊä¤«¤éÊª²ÁÂÐºö¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀ¯ºö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤â¡¢¾å½Ò¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êª²ÁÌäÂê¤òËÜÅö¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡¢ºâ¸»Á¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÉéÃ´¤Ï¹ÈÏ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤Ï¡¢Ê¬ÇÛ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î°ú¾å¤²
ËÜÍè¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½êÆÀ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼Â¼Á²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ú¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï ¡¢ ÄÂ¾å¤²¤òÀ¸»ºÀ¤Î°ú¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¤«¤é¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿·Æâ³Õ¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤òÀ¯ºöÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£¿·Æâ³Õ¤Ï¡¢¤³¤Î´ú¤ò¹ß¤í¤µ¤º¡¢À§Èó·Ç¤²Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¤Ê¤¼·¹¸þÅª¤Ê¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Ê¤¤¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤Ù¤¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¾å¾º¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤Î°ú¾å¤²¤¬¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂ¾å¤²Ê¬¤òÇä¾å²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Å¾²Ç¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²¤òË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¾©Îå¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÊý¸þ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÄÂ¾å¤²¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î°ú¾å¤²¤Î¤¿¤á¤ÎÂè1Êâ¤À¡£
À¯ÉÜ¤Î¸¢¸Â¤À¤±¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÊª²ÁÂÐºö
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ºö¤ÏÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤äÍ½»»Á¼ÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¸¢¸Â¤À¤±¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÀ¯ºö¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¹ñ²ñ¤Î¾µÇ§¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï«Æ¯¶ÉÄ¹¤¬¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¡×¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤¬¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ²ÁÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ²Á³Ê¹âÆ¤âÊª²Á¹âÆ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤¬¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð²Á³Ê·èÄêÊý¼°¤ò¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶¥ÁèÆþ»¥¡×¤«¤é¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ËÄã²¼°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¹ÔÀ¯¸¢¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç²þ³×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¾®Àô¼êË¡¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²ÁÅý·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤È¤·¤ÆÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó²þÄê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Åý·×¤Î¼è¤êÊý¤¬¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÊÆ²ÁÌäÂê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ò·è¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂçÀ¯ºö¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤ë
¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ï¡¢Âô»³¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¿Ê¤á¤¦¤ë¤â¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ø´±Ä£¤ÎÁë¸ý¶ÈÌ³¤Î¹çÍý²½¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢²¡°õ¤ÎÈÑ»¨¤µ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢°õ´ÕÇÑ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»æ¤È¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤â¶«¤Ð¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ã´³¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢°åÎÅ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»öÂÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ä¥ê¥â¡¼¥È²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬ÀáÌó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò°ú¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò°ú¤¶â¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤´ë¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤»º¶È¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤ºð©¤è¤ê»Ï¤á¤è
Êª²ÁÌäÂê¤ä¼Â¼ÁÄÂ¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¸¢¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¯ºö¤¬Êª²Á¡¦ÄÂ¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ÏÂ¾¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¡£¡ÖÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§²þÀµ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÌîÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¦¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¦¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ºö¤ÎÃæ¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤Ê¤¤¡£
Êý¸þ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä¤ÎÊâ¤ß¤Ç¤â¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»öÂÖ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ºð©¤è¤ê»Ï¤á¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ª¤ê¤À¡£
