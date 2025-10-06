¡ÔÃËÀ¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¡ÕÁ°¶¶»Ô¡¦¾®Àî»ÔÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¸«¤¿¥ª¥Ðµ¼Ô¤¬¼Â´¶¡Ö»þÂå¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¡¡Áªµó¤Ç¤Î½÷À¸õÊä¼Ô¤Î¡È¥¥é¥¥é¡É¤Ë¤Ï·Ù¾â¤â
"½÷À»ÔÄ¹"¤Ë¤è¤ëÁûÆ°¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëºòº£¡£½÷À¥»¥Ö¥ó¤ÎÌ¾Êª¥é¥¤¥¿¡¼"¥ª¥Ðµ¼Ô"¤³¤ÈÌî¸¶¹»Ò»á¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤ÈÉô²¼¡¢¡Ö203¹æ¼¼¡×¤ÎÆâÉô¤Û¤«
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»öÃÂÀ¸¤Î»þ¤â¡¢»ä¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡°ËÅì»Ô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¼¡¤ÏÁ°¶¶»Ô¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¨¡¨¡Î¾»Ô¤È¤â½÷À»ÔÄ¹¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀ¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é½÷À¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¾¼ÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õ´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤è¡£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Î»ÔÄ¹¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤ï¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª¤µ¤ó¡Ê55ºÍ¡Ë¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤É¤³¤«"¶ìÏ«¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤"¤¬¤¹¤ë¤Î¡£Êì¤Ò¤È¤ê»Ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¤È¤´ËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éã¿ÆÉÔºß¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É½÷À¤ÂÓÆÃÍ¤Î¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â´¶È¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¼«Í³¤ÊÆ¬¤È´¶³Ð¤Ç»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ°ú¤Ã¹þ¤ß¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Í³¿Í¤æ¤¨¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¸ÂÅÙ¡×¤ÎÀþ°ú¤¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42ºÍ¡Ë¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤½¤Î¤â¤Î¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÎÊÆÇÀ²È¡£ÊÛÀå¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î»ñ³Ê¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¬Á°¶¶»ÔÌ±¤À¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅêÉ¼¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ï¡£
¡¡ÃÑ¤òÇ¦¤ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ½µËö¤´¤È¤Ë¡Ö¤ä¤á¤í¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÎØ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê73ºÍ¡ËÃÂÀ¸¤Î¤È¤¤â¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÐ¤Î¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤òÃå¤Æ¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤ò²¿¤«½ê¤âÄ°¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤äÁ¤ÅºÍ×°ì¤Î¾ú¤·½Ð¤¹¡Ö¥ª¥ì¤ÏÃË¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦"Ìµ¿À·Ð¤ÊÀ¼¤Ê¤À¼"¤ËÁêÅö¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤æ¤¬¤ó¤ÀÃË¼Ò²ñ¤ÎÅÔÀ¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤¿¤ï¤±¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÆÁª¸å¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¸øÌó¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ÎÁªµóÍÑ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤ÇØá¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀ¼¤Ç ¥È¥«¥²¤¯¤é¤¦¤« ¥Û¥È¥È¥®¥¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¡£»þÂå¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¦¤Î¤è¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ðµ¼Ô²ñ¸«¤è¡£¶¯¾ð¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¿´¶¤Ê¤éÁÛÁü¤Ä¤¯¤±¤ì¤É¡¢¡ÖºÊÂÓ¼Ô¤Î¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë10²ó°Ê¾å¡×¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¶»¤ÎÆâ¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î²ñ¾ì¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Î¿´¶¤ò»¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¡ª¤È»×¤¦¡£¸å¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀÕ¶ì¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤â»ä¤Ê¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬ÆÃÄê¤Î¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£¤¿¤À¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤À¤è¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂå¶â¤Ï»äÈñ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¦¡£
¡¡¤¢Á³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ¼¤Ç ¥È¥«¥²¤¯¤é¤¦¤« ¥Û¥È¥È¥®¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÀîÌø¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤ï¤è¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÈéÆù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸ì¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë½÷À¤Ê¤éæ·ÃÑ¿´¤ò»ý¤Ä¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÐ¸«¤À¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥é¥Ö¥Û¤Ë3»þ´Ö¤¤¤Æ²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£¤Ê¤¼»ÔÄ¹¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬µã¤¤¤¿¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ÃË½÷º¹¤È¤«¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅÜÌÄ¤ë¥È¥Ã¥×¤â·ù¤À¤±¤É¡¢µã¤¯¥È¥Ã¥×¤Ï¤â¤Ã¤È·ù¤À¤è¡£Æü¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Ö»ÔÄ¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆµÜ»Å¤¨¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤ë¿¦°÷¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¡42ºÍ¤¢¤¿¤ê¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤Ç¯º¢¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç"¶Ê¤¬¤ê³Ñ"¤ò·Þ¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤»¤¤¤«¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Þ¥¸¥á½÷¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡ª¤È¤¤¤¦¾ð»ö¤Ç¼þ¤ê¤òÁû¤¬¤»¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤¤¤Þ½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤ËÃË½÷¤ÎÈæÎ¨¤¬¥¤¥Ó¥Ä¤À¤«¤é¡¢½÷À¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤¬¤Á¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡Ö½÷À¸õÊä¼Ô¡×¤Î¥¥é¥¥é¤ËÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¡¢¤ä¤á¤Ê¤¤¡©¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£Îø°¦¤âÁªµó¤â¤µ¤ó¤¶¤ó¸«¤¿ÌÜ¤ÇñÙ¤µ¤ì¤¿¤¯¤»¤Ë²¿¤ò¸À¤¦¤«¡©¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤º¤³¤«¤é¡£¤Ï¤¤¡¢¤ª¸å¤¬¤è¤í¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ö¥ª¥Ðµ¼Ô¡×¤³¤ÈÌî¸¶¹»Ò¡¿1957Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¼èºà¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯10·î16¡¦23Æü¹æ