¡Ô¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ç²Ô¤¤¤À¤â¤Î¤À¡Õ¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¶âÈ±Èþ½÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¡¢Î¥º§¼êÂ³¤¤ÇÉ×¥µ¥¤¥É¤È»ñ»º¤á¤°¤êÂÐÎ©¡Ö°ìÉô¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×
¡¡³ÆÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î"¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼"´ë²è¤ò´°¿ë¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¡£Æ»Ãæ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¤À¡£¿äÄê4500Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ65²¯±ß°Ê¾å¡Ë¤Î»ñ»º¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£¸å¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¿¼¹ï¤Ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡×´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¡¼¡£Â¾¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤è¤êÏª¹ü¤ÊÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤ÎÃËÀ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À²á·ã¤Ê´ë²è¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¤ªÁû¤¬¤»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç·î¼ý¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¥Ü¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¡£³¤³°»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë°ÊÁ°¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¿Íºà¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²á·ã¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤ä¤¬¤ÆÇË¶É¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø³èÆ°¤ÎÁ°¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¼«¿È¤Î³èÆ°¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË¶É¸å¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¡¢¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤Î³èÆ°¤òÎ¢Êý¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µÉ×¤ÎÊì¿Æ¤¬ÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç"±ßËþÇË¶É"¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¥Ü¥Ë¡¼¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÎ¥º§¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¥Ü¥Ë¡¼¤Î¶È³¦Æþ¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿°Ê¾å¡¢Èà½÷¤Îºâ»º¤Î°ìÉô¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ë¡¼Â¦¤Ë¤Ï¡¢"Èà½÷¤ÎÂÎ¤Ç¡¢Á´ÉôÈà½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÍ×µá¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥Ë¡¼¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡ØÁ´Éô¡¢Èà½÷¤Î¤»¤¤¤À¡£Èà½÷¤Ï»ÙÇÛÅª¤Ç¡¢¿Í¤òÁà¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Âç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ·î¼ý¤¬°ì»þ¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÒÆñÂ³¤¤Î¥Ü¥Ë¡¼¡£¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£