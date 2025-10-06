¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡ÛÆü»º¤Ê¤É4¼Ò¤È²£ÉÍ»Ô¤¬¶¨ÎÏ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï¡ª
²£ÉÍ¤Î³¹¤ò¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥»¥ì¥Ê¤¬Áö¤ë
10·î3Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÆü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê¼Â¾Ú¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¼çÂÎ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ÎÄó¶¡¤È±¿¹Ô¡Ë¡¢BOLRLY¡Ê¥Ü¡¼¥É¥ê¡¼¡§¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±ó³Ö´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥¨¥¤¥É¡Ê´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾èµÒ¥µ¥Ý¡¼¥È¶ÈÌ³¤Ê¤É¡Ë¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡Ê¸òÄÌ»ö¶È¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Î±¿¹Ô¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¤Î4¼Ò¤È²£ÉÍ»Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ºùÌÚÄ®¡¢´ØÆâ¤ò´Þ¤à»Ô³¹ÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢11·î27Æü¤«¤éÌó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Æü»º¥»¥ì¥Ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¡Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¡¢SAE¥ì¥Ù¥ë2ÁêÅö¡Ë¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
¤³¤Î¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¥»¥ì¥Ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¡Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾SAE¥ì¥Ù¥ë2ÁêÅö¡Ë¤Î±¿¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê±ó³Ö´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ´ÉÀ©¼¼¤ò¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Î¡ØPLOT48¡Ù¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÍèÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î²ÝÂêÃê½Ð¡¢¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¦±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤/´ØÆâ
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡ö12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¿¤áµÙ»ß
¡¦±¿¹ÔÆü¡§´ü´ÖÃæ¤Î²Ð¡Á¶âÍËÆü
¡¦±¿¹Ô»þ´Ö¡§8»þ30Ê¬¡Á16»þ
¡¦¾è¼ÖÄê°÷¡§3Ì¾
¡¦±¿¹ÔÂæ¿ô¡§5Âæ
¡¦¾è¹ßÃÏ¿ô¡§·×26¥õ½ê
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë26¥õ½ê¤Î¾è¹ßÃÏ¤òÀßÃÖ
¥¨¥ê¥¢Åª¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¤«¤éÀÐÀîÄ®¡Ê¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡Ë±Ø¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Î³¤Â¦¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë²£ÉÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬ÅÀºß¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë26¥õ½ê¤Î¾è¹ßÃÏ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï5Âæ¤Î±¿¹Ô¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¡Ê»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤Ë¤ÏºÇÂç20Âæ¤Î±¿¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸³¼Ö¤Î¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¥Ö¥ë¡¼/¥¤¥¨¥í¡¼/¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢Éô¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ç»Í³Ñ¤¤¥ï¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²£ÉÍ±Ø¤«¤éÀÐÀîÄ®±Ø¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Î³¤Â¦26¥õ½ê¤Î¾è¹ßÃÏ¤òÀßÃÖ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
¼ÖÆâ¡ÊµÒ¼¼¡Ë¤Ï¡¢2ÎóÌÜ1¿Í¡¢3ÎóÌÜ2¿Í¤ÎÄê°÷3Ì¾¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡³£¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë½õ¼êÀÊ¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÖÎ¾¤Î¼þ°Ï¤ä¥ë¡¼¥Õ¤Î¾å¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤¿¤á¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
°ìÈÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10·î3Æü¤«¤é°ìÈÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÊç½¸Í×¹à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¦Êç½¸¿Í¿ô¡§Ìó300Ì¾
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§ÀìÍÑWEB¥µ¥¤¥È¡Ø¥¤¡¼¥¸¡¼¥é¥¤¥É¡Ù¤è¤ê¿½¹þ¤ß
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Æü»º¥»¥ì¥Ê¤òÍÑ¤¤¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
»²²Ã¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡¢»²²ÃÆ±°Õ½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡Ê±þÊç»þ¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³´ü´ÖÃæ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´ü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó»äÍÑ¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤Ê¤É¤Ç²£ÉÍ¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¼þÊÕ¤Ë½Ð¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ç¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²
Æü»º¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ø¥¤¡¼¥¸¡¼¥é¥¤¥É¡ÊEasy Ride¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤ò»È¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¤È¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡¢±¿Å¾ÀÊ¤¬Ìµ¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È²È¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î3Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÆü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
¤³¤Î¼Â¾Ú¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤È±ó³Ö´Æ»ëÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ì¥¹¡Ê¼«Æ°±¿Å¾SAE¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¡Ë¤Ë¤è¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Æü»º¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¿À¸Í¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë»°É©¾¦»ö¤È¡Ø¥â¥×¥é¥¹¡ÊMoplus¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦±¿¹Ô»Ù±ç°ÑÂ÷¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ¤Î²£ÉÍ¤È¿À¸Í¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³×¿·¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£