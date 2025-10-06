¡ÚDeNA¡ÛÅì¹î¼ù¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡ ¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¡×14¾¡8ÇÔ¡õËÉ¸æÎ¨2.19
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´»î¹ç¤¬½ªÎ»¡£DeNA¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¤¬14¾¡8ÇÔ¤ÇºÇÂ¿¾¡ÍøÅê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Ç¯¤Ë¤â16¾¡3ÇÔ¡¢¾¡Î¨.842¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ14¾¡8ÇÔ¡¢¾¡Î¨.636¡¢ËÉ¸æÎ¨2.19¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¤¸14¾¡¤Îºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£