¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡×¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤Î£²£Ó¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶¦±é¡×¡Ö·»Äï¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×¡Ö»÷¤¹¤®¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£³ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Õ£Ó£È¤Ç¤¹¡£µ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥°¥ë¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤â¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ÎÈà½÷¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²øÅð¥°¥ë¡¼¡×¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¥°¥ë¡¼Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¤È¥°¥ë¡¼¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê£²¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»÷¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶¦±é¡×¡Ö·»Äï¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£