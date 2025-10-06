´Á»ú¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤â¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£·êËä¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÁáÂ®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©

´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

 

Answer

Àµ²ò¤Ï¡Ö¾Ð¡×
¡Ö¾ÐÃÌ¡×¡Ö¾Ð»ß¡×¡Ö°ì¾Ð¡×¡ÖÏ¯¾Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¾ÐÃÌ¡×¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÄÌ¤êÃÌ¾Ð¤ä¾Ð¤¤ÏÃ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤­¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

