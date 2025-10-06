Â®Åú¤Ç¤¤¿¿Í¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤è¡£¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
´Á»ú¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤â¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£·êËä¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÁáÂ®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡Ö¾Ð¡×♡
¡Ö¾ÐÃÌ¡×¡Ö¾Ð»ß¡×¡Ö°ì¾Ð¡×¡ÖÏ¯¾Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÐÃÌ¡×¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÄÌ¤êÃÌ¾Ð¤ä¾Ð¤¤ÏÃ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö