£Ô£Â£Ó¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬ÉÙ»Î»³½éÅÐÄº¡Ö¤É¤ì¤â¿ÀÈëÅª¤Ç¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×ÅÐ»³¥¦¥§¥¢¤â¸ø³«¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£³ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÙ»Î»³ÅÐÄº¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¡¢½é¤á¤ÆÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö£²£°Âå¥é¥¹¥È¤Ï¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò°ÕÍßÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È±À¤¬ÌÜÀþ¤è¤ê²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¯¸«¤¨¤¿»³Äº¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë·Ê¿§Á´¤Æ¤¬ÁÔÂç¤Ç¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£¸¹æÌÜ¤Î»³¾®²°¤Ç¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¡¢Ìë·Ê¡¢¤´Íè¸÷¡£¤É¤ì¤â¿ÀÈëÅª¤Ç¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤Ï¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¡Ë¤¬ÅÐ¤é¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¥ë¡¼¥È¡£Æ»Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êõ±Ê»³¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÐ»³¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£