¡Ö¤É¤³¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤À¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×£Ô£Ö¤Ç¤Þ¤¯¤ê¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¿ÍÀ¸½é¥´¥ë¥Õ¹ç½É¡×£³¥·¥ç¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤¿
¡¡¥Ð¥ì¡¼²òÀâ¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Î¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬£³ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤ÎÂìÂô¤Ê¤Ê¤¨¤µ¤ó¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥´¥ë¥Õ¹ç½É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¾Ð¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¹ç½É¡¢£²¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë»Ï¤Þ¤êÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö£³»ÐËå¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£