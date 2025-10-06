6ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÌ´¤Ï¡Ö·³Ââ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡×ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÆü¾ï¤Ë¾×·â
¡¡¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤6ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÌ´¤Ï¡¢·³Ââ¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£·³Ââ¤¬¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤·¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¹ñ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¯¤ë¤Þ¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡ÈÌÀ¤é¤«¤Ë£±ÈÖåºÎï¡É¤Ê¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤Î½÷À
¡¡10·î5Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô3¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Æî¥¢¥¸¥¢Î¹2ÆüÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Î³¹Ãæ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Õ¥¡¥ó°ì²È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥µ¥À¥à¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¤µ¤ó¡¢Ì¼¤Î¥Õ¥¡¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¦¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¯¤ë¤Þ¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤Ê¥²¥¹¥È¤À¤«¤é¤À¤è¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï´¿·Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥µ¥À¥à¤µ¤ó¤«¤é²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ã¡¼¥ª¡×¤ÈÇ¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ê¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¥À¥à¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¾Íè²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡ÖARMY¡Ê·³Ââ¡Ë¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¹ñ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡£6ºÐ¤Ç¡©¡×¤ÈÊòÁ³¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥À¥Ã¥«»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ËÀï¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ê¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·³Ââ¤ò¡ÊÆü¾ïÅª¤Ë¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡·³Ââ¤¬¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤Î³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÆþÂâ¤òÌ´¸«¤ë¥Õ¥¡¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢Î¾¿Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥À¥à¤µ¤ó¤ÏÀ¸³è»¨²ßÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤¬·³Ââ¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£·³Ââ¤Î³Ø¹»¤Ï³ØÈñ¤¬¹â³Û¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥À¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤·¤«³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Ì¼¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£