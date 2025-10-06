¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÂçÊª¥¥ã¥¹¥È¡É¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã!!¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÂçÊª¥¥ã¥¹¥È¡É¤âÄÉ²Ã¡ª¹ë²Ú¤ÊÁê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Áê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤Î»Ñ¤â¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Àµ¼Ô¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¡£ÁïÌÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡É¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡¢²û¤«¤·¤¤¤ï¡Á¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é½Ð¤ë¤Î!?¤¹¤´¤Ã!!³Ú¤·¤ß!!¡×¡Ö¤Þ¤¿Èà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Ä«¥É¥é¤Ë¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÂçÊª¥¥ã¥¹¥È¡É¤âÄÉ²Ã¡ª¹ë²Ú¤ÊÁê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Áê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤Î»Ñ¤â¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Àµ¼Ô¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¡£ÁïÌÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡É¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡¢²û¤«¤·¤¤¤ï¡Á¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é½Ð¤ë¤Î!?¤¹¤´¤Ã!!³Ú¤·¤ß!!¡×¡Ö¤Þ¤¿Èà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Ä«¥É¥é¤Ë¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£