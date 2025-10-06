À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ËË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°º£µ¨¥Ù¥¹¥È¡Ö²ù¤·¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤â¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡þ4Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºÇ½ª9ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤È¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤È¿¤Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î23°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤ò²¼¤ê¤¿¡£
¥ì¥¢¼Ì¿¿¡ª ¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÈÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Î¥Ï¥ï¥¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
Âç²ñ³«ËëÁ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï141°Ì¡£ÆüÊÆ¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò´Þ¤á¤¿½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉºÇ½ªÀï¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤Ï½Ð¾ì¿Í¿ô¤¬108¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°10ÈÖ¼ê¡£À®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¡Ë·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥Ë¥«¡Ê¤Î½Ð¾ì¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤³¤Ï²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×35pt¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°127°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥¢¥Ë¥«-¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¾å°ÌÁª¼ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ç³ê¤ê¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î¤ÎQ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊÆºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×80¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡È½à¥·¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥Ã¥×100¤È¤Îº¹¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥«¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËQ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤³¡ÊÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤Î´¶¾ð¤â¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¡×¡£ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿25ºÐ¡£Âç»ö¤Ê¡È¼¡Àï¡É¤Ø¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
