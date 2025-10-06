³Ú¤·¤ó¤´¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤È¡ÖÂçËã¡×¤Ë¸ÀµÚ¡Ö·ÝÇ½³¦µï¤¿¤±¤ÉÂçËãµÛ¤ª¤¦¤È¤«¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤Î³Ú¤·¤ó¤´¡Ê46¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤È¡ÖÂçËã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤·¤ó¤´¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦µï¤¿¤±¤ÉÂçËãµÛ¤ª¤¦¤È¤«Í¶¤ï¤ì¤¿»öÌµ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤´¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¬Í¶¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè·î¡¢ºÇ¶á¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Àè·î24Æü¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤é20Âå¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÂçËã¤ò¤á¤°¤ëÂáÊá¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£