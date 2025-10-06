¡Ú2025Ç¯10·î6Æü¡Û°ìÎ³ËüÇÜÆü¡ßÅ·¼ÏÆü¡ßÅ·°ìÅ·¾å¡í ¶â±¿ºÇ¶¯³«±¿Æü¡í¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È5Áª
2025Ç¯10·î6Æü¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë±¿µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¡ÖÅ·°ìÅ·¾å¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬Â·¤¦Æü¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢ÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤¬Ê¡¤ò¸Æ¤Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ë³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆü¡£¹¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤ë¡È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È5Áª¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¶â±¿¤ò°é¤Æ¤ë¹ÔÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤¬ËüÇÜ¤Î°ðÊæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÆü¡£»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤é¤à±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÂçµÈÆü¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
• ¿·¤·¤¤¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë
• ÀÑÎ©¤äÅê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
• ¤ªºâÉÛ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¾ô²½¤¹¤ë
• Ì¾»É¤äSNS¤Ê¤É¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ä¡¼¥ë¤òºþ¿·¤¹¤ë
• ´ê¤¤»ö¤Î¼ï¤Þ¤¤ò¤¹¤ë
¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÅ·¼ÏÆü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤¹¤³¤È¤ÇÆ»¤¬³«¤±¤ë¡×ÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¥ã¥ê¥¢¡¦³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËºÇÅ¬
Å·¼ÏÆü¤Ï¡¢Å·¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Îºá¤ò¼Ï¤¹Æü¤È¤µ¤ì¤ëÎñ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾åµé¤ÎµÈÆü¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ã³²¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¡¢Êª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¹¬±¿¤ò¼ø¤«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤ä»ö¶È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£°ìÎ³ËüÇÜÆü¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î°ìÊâ¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ø¤È°é¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥È¤ËÌÜÉ¸¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Î¹ÖºÂ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤â½½Ê¬¸ú²Ì¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3. ¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀ°¤¨¤ë
¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î±ï¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤â³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤äÆþÀÒ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢Ä¹¤¯²¹¤á¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£»Å»ö¾å¤Î·ÀÌó¤ä¿·¤·¤¤¼è°ú¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÎÉ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤òÃÛ¤¯¹ÔÆ°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤´±ï¤¬¾ÍèÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4. Å·°ìÅ·¾å¤Ç¡È¾ì¡É¤òÀ°¤¨¤ë
10·î6Æü¤Ï¡ÖÅ·°ìÅ·¾å¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Êý°Ì¤Î¾ã¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤ä¿¦¾ì¤òÁÝ½ü¤·¤Æ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤â¥ê¥»¥Ã¥È¡¢³«±¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¼´Ø¤ä¿¦¾ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¤òËá¤¤¤ÆÎÉ¤¤µ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÉÔÍ×¤ÊÊª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¿·¤·¤¤±¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºâÉÛ¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÃÖ¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
5. Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Ï¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¹ÔÆ°¤âËüÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ú¶â¤äÏ²Èñ¡¢¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁªÂò¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î6Æü¤Ï¡¢Å·¤¬¼Ï¤·¡¢¼ï¤¬ËüÇÜ¤Ë°é¤Á¡¢Êý°Ì¤Î¾ã¤ê¤â¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê³«±¿Æü¡£¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É±¿¤¬¹¤¬¤ëÆü¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÆü¤òÁª¤Ó¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Î·èÃÇ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¤«¤µ¤Î¼Â¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
