2025Ç¯10·î¤Î°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤² - Ç¯´Ö¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤?
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²Æ°¸þ¤ÈÅ¸Ë¾¡¦¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò9·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤ÎÃÍ¾å¤²¡¢3024ÉÊÌÜ¡¡È¾Ç¯¤Ö¤êÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å
¼çÍ×¤Ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼195¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²ÈÄíÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10·î¤Î°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤Ï3024ÉÊÌÜ¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²Î¨Ê¿¶Ñ¤Ï17¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯10·î(2924ÉÊÌÜ)¤«¤é+100ÉÊÌÜ¡¢+3.4¡ó¤È10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ï¢Â³Áý²Ã´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°·î¤ËÂ³¤¡¢2022Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±·î¤ÎÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç1ÀéÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢4·î(4225ÉÊÌÜ)°ÊÍè6¥«·î¤Ö¤ê¤Ë3ÀéÉÊÌÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤ÎÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¿ô
2025Ç¯10·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤Ë½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢¾ÆÃñ¤ä¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢2262ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×Ê¬Ìî¤ÇÃ±·î¤¢¤¿¤ê2ÀéÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯10·î(3198ÉÊÌÜ)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö²Ã¹©¿©ÉÊ¡×(340ÉÊÌÜ)¤Ï¡¢ÊñÁõÊÆÈÓ¤äÌßÀ½ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×(246ÉÊÌÜ)¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤ä¤ß¤½À½ÉÊ¤Ê¤É¤¬Àê¤á¤¿¡£
2025Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Î¸øÉ½Ê¬¤ÇÎß·×2Ëü381ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ(1Ëü2520ÉÊÌÜ)¤ò62.8¡ó¾å²ó¤ê¡¢2023Ç¯(3Ëü2396ÉÊÌÜ)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ËüÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
1²óÅö¤¿¤êÃÍ¾å¤²Î¨Ê¿¶Ñ¤Ï15¡ó¤È¡¢Á°Ç¯(17¡ó)¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤ë¿å½à¤¬Â³¤¤¤¿¡£¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤Ç¤Ï¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×(6148ÉÊÌÜ)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯(1715ÉÊÌÜ)¤«¤é¡Ü4433ÉÊÌÜ¡¢+258.5¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×(4871ÉÊÌÜ)¤Ï¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢À¶¼ò¡¢¾ÆÃñ¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎ¼ò¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤ÇÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç8³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤ÎÀª¤¤¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Î¿ä°Ü
ÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¥³¥¹¥ÈÁý¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¡¢ÊªÎ®Èñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¥â¥ÎÍ³Íè(¡Ö¸¶ºàÎÁ¹â¡×)¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Á´ÂÎ¤Î96.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(¸÷Ç®Èñ)¡×(64.3¡ó)¡¢¡ÖÊñÁõ¡¦»ñºà¡×(62.9¡ó)¡¢¡ÖÊªÎ®Èñ¡×(78.8¡ó)¡¢¡Ö¿Í·ïÈñ¡×(50.2¡ó)¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤ÊÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÊªÎ®Èñ¡×¡Ö¿Í·ïÈñ¡×¤Ï¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¡Ö±ß°Â¡×¤òÍ×°ø¤È¤¹¤ëÃÍ¾å¤²(12.4¡ó)¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÆâÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤ÎÃÍ¾å¤²¡¢3024ÉÊÌÜ¡¡È¾Ç¯¤Ö¤êÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å
¼çÍ×¤Ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼195¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²ÈÄíÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10·î¤Î°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤Ï3024ÉÊÌÜ¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²Î¨Ê¿¶Ñ¤Ï17¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯10·î(2924ÉÊÌÜ)¤«¤é+100ÉÊÌÜ¡¢+3.4¡ó¤È10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ï¢Â³Áý²Ã´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°·î¤ËÂ³¤¡¢2022Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤ÎÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¿ô
2025Ç¯10·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤Ë½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢¾ÆÃñ¤ä¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢2262ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×Ê¬Ìî¤ÇÃ±·î¤¢¤¿¤ê2ÀéÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯10·î(3198ÉÊÌÜ)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö²Ã¹©¿©ÉÊ¡×(340ÉÊÌÜ)¤Ï¡¢ÊñÁõÊÆÈÓ¤äÌßÀ½ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×(246ÉÊÌÜ)¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤ä¤ß¤½À½ÉÊ¤Ê¤É¤¬Àê¤á¤¿¡£
2025Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Î¸øÉ½Ê¬¤ÇÎß·×2Ëü381ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ(1Ëü2520ÉÊÌÜ)¤ò62.8¡ó¾å²ó¤ê¡¢2023Ç¯(3Ëü2396ÉÊÌÜ)°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ËüÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
1²óÅö¤¿¤êÃÍ¾å¤²Î¨Ê¿¶Ñ¤Ï15¡ó¤È¡¢Á°Ç¯(17¡ó)¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤ë¿å½à¤¬Â³¤¤¤¿¡£¿©ÉÊÊ¬ÌîÊÌ¤Ç¤Ï¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×(6148ÉÊÌÜ)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯(1715ÉÊÌÜ)¤«¤é¡Ü4433ÉÊÌÜ¡¢+258.5¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×(4871ÉÊÌÜ)¤Ï¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢À¶¼ò¡¢¾ÆÃñ¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎ¼ò¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤ÇÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç8³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤ÎÀª¤¤¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Î¿ä°Ü
ÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¥³¥¹¥ÈÁý¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¡¢ÊªÎ®Èñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¥â¥ÎÍ³Íè(¡Ö¸¶ºàÎÁ¹â¡×)¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Á´ÂÎ¤Î96.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(¸÷Ç®Èñ)¡×(64.3¡ó)¡¢¡ÖÊñÁõ¡¦»ñºà¡×(62.9¡ó)¡¢¡ÖÊªÎ®Èñ¡×(78.8¡ó)¡¢¡Ö¿Í·ïÈñ¡×(50.2¡ó)¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤ÊÃÍ¾å¤²Í×°ø¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÊªÎ®Èñ¡×¡Ö¿Í·ïÈñ¡×¤Ï¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¡Ö±ß°Â¡×¤òÍ×°ø¤È¤¹¤ëÃÍ¾å¤²(12.4¡ó)¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÆâÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£