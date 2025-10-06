½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¡Ö¶â¡×¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥à¡¼¥ó¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¤ÇÆüËÜËþµÊ...¥¹¥Æ¥¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖArigato Tokyo¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥à¡¼¥óÁª¼ê¤¬2025Ç¯9·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤ª¼÷»Ê¡¢¤ªÃã¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à
¥à¡¼¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖArigato Tokyo¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤äÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢ÃåÊª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ê¥¤¥¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¡£¤ª¼÷»Ê¤òÁ°¤ËÈ¤¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£7ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£12ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤à¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦Î¦¾åºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£