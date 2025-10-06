OPEC+¤¬11·îÆüÎÌ13Ëü7000¥Ð¥ì¥ëÁý»º¤Ç¹ç°Õ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬6Æü¤Ë¶¨µÄ³«»Ï
OPEC+¤¬11·îÆüÎÌ13Ëü7000¥Ð¥ì¥ëÁý»º¤Ç¹ç°Õ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬6Æü¤Ë¶¨µÄ³«»Ï
OPEC¥×¥é¥¹¤ÏÀè½µËö¤Î²ñ¹ç¤Ç11·î¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤òÆüÎÌ13Ëü7000¥Ð¥ì¥ë¤ÎÁý»º¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡¢À¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤¿¡£10·îÈ¯É½¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¡£
6Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÊ¶Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
OPEC¥×¥é¥¹Áý»º¤ÈÊ¶Áè½ª·ë´üÂÔ¤ÇNY¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
OPEC¥×¥é¥¹¤ÏÀè½µËö¤Î²ñ¹ç¤Ç11·î¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤òÆüÎÌ13Ëü7000¥Ð¥ì¥ë¤ÎÁý»º¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡¢À¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤¿¡£10·îÈ¯É½¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¡£
6Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÊ¶Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
OPEC¥×¥é¥¹Áý»º¤ÈÊ¶Áè½ª·ë´üÂÔ¤ÇNY¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£