Îø¿Í¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ö°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÄÊì¤ÏËå¤ÎÌ£Êý¡Ú¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Á¥µ¥ì»Ð¤ÎÉü½²¡Á Vol.3¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Á¥µ¥ì»Ð¤ÎÉü½²¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§Ìð¿¹¤Æ¤ó/¸¶ºî¡§¤¢¤¤¤«¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
É×¤«¤éÆÍÁ³ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Î¥º§¤ÎÍ×µá¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µÁËå¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Ï²áµî¤Ø¡½¡½Ëå¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¡¢»Ð¤«¤éºñ¼è¤·¤Æ¤¤¿¡£Îø¿Í¤â¤ª¶â¤âÃ¥¤ï¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä»Ð¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ëº§¤Î°§»¢¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤È¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
É×¤«¤éÆÍÁ³ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Î¥º§¤ÎÍ×µá¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µÁËå¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Ï²áµî¤Ø¡½¡½Ëå¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¡¢»Ð¤«¤éºñ¼è¤·¤Æ¤¤¿¡£Îø¿Í¤â¤ª¶â¤âÃ¥¤ï¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä»Ð¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ëº§¤Î°§»¢¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤È¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤±¤É
Êì¤ÏËå¤ÎÌ£Êý¡Ä¡©
¿¿¼£¤È¤ÏÆÈÎ©¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢5Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¼Â²È¤Ë°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¦¤á¤°¤ß¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ëå¤Ë¤¬²¿¤«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ì¤°¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°§»¢¤òºÑ¤Þ¤»Áá¡¹¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤¬¤á¤°¤ß¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤Á¤ë¤ËÈà¤òÅð¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÊì¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Á¤ë¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤Á¤ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¤È½ý¸ý¤ò¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¤Ï¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤á¤°¤ß¤ÎÌ£Êý¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ò¤¿¤¹¤éËå¤ËÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Á¥µ¥ì»Ð¤ÎÉü½²¡Á1¡Ù
Ì¡²è¡§Ìð¿¹¤Æ¤ó/¸¶ºî¡§¤¢¤¤¤«¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Á¥µ¥ì»Ð¤ÎÉü½²¡Á1¡×¤Ï¤³¤Á¤é
Ì¡²è¡§Ìð¿¹¤Æ¤ó/¸¶ºî¡§¤¢¤¤¤«¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Á¥µ¥ì»Ð¤ÎÉü½²¡Á1¡×¤Ï¤³¤Á¤é
ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿Ëå¤òÊì¿Æ¤ÏÇ¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤Ç¡¢¾ï¤ËÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Ëå¤Ï¡¢»Ð¤«¤éÈà»á¤â¤ª¶â¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊËå¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿»Ð¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëå¤ÎËÅÎ¬¤ò¤«¤ï¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«!?
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)