NZ¡Ö±Æ¤ÎÍý»ö²ñ¡×ÂçÈ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬NZÃæ¶ä25bp°ú¤­²¼¤²¿ä¾©¡¢°ìÉô¤Ç50bp¼çÄ¥¤â

NZ¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡Ê±Æ¤Î¼èÄùÌò²ñ¡Ë¤ÎÂçÈ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬NZÃæ¶ä¤Ïº£½µ¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò25bp°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢NZ·ÐºÑ³èÆ°¤Î²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤Êºï¸º¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üGDP¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¤¹¤°50bp°ú¤²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÏºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìµÞ¾å¾º¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î±Æ¶Á¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆNZ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8Æü¤ÎNZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¤Ï25bp°ú¤²¼¤²Í½ÁÛ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢50bp°ú¤²¼¤²Í½ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤íNZ¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡Ê±Æ¤Î¼èÄùÌò²ñ¡Ë
Ì±´ÖÉôÌç¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¼Â¶È²È¡¢³Ø¼Ô¤Î·×8¿Í¤Ç¹½À®
