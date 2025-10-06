£Ê£±À¶¿å¡¡£Í£Æ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤¬£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ä£Ê£³ÁêÌÏ¸¶¤ÈÎý½¬»î¹ç
¢¦Îý½¬»î¹ç¡¡ ÁêÌÏ¸¶£²¡½£±À¶¿å¡á£´£µÊ¬¡ß£²ËÜ¡á¡Ê£µÆü¡¦»°ÊÝ¡Ë
¡¡£Ê£±À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï£µÆü¡¢»°ÊÝ¤Ç£Ê£³ÁêÌÏ¸¶¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ê£´£µÊ¬¡ß£²ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£Æ¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í½õ¤Ã¿Í¤Ï£²ËÜÌÜ£±£µÊ¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤ÎÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Íê¤â¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç¤Ï£¸·î£²£³Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦Ê¡²¬Àï°ÊÍè¡£º¸£Í£Æ¤ËÆþ¤ê¡Öµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¿ï½ê¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈäÏª¤·¤¿¡££²ËÜÌÜ£³£²Ê¬¤Ë¤Ï½Ä¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤Î°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°£¹»î¹çÏ¢Â³£±ÆÀÅÀ°Ê²¼¡£ÀèÀ©¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½õ¤Ã¿Í¤¬ÀïÎó¤ËÌá¤ì¤Ð¹¶·â¤Î³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö»ä¤ÎÆÃÄ¹¤Ï´ÆÆÄ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÀèÈ¯¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¼¡Àá¡¢£±£¸Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦ÀîºêÀï°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢£Æ£×ËÌÀî¹ÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£Ð£Ë¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡¢»Ä¤ê£µ»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÇÄê¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ëÉÔÂ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹µ¤¨ÁÈ¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë