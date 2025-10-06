¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤È¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤¬Ì´¤Î½é¥³¥é¥Ü¡£¤ª¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤
Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7Æü¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Î¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú Rummy¡×¤òµ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¤¬¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ë
¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÃÀ½¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤ÎÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£º£²ó¤Î¡Ö¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥ì¡¼¥º¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤È¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥³¥¯¿¼¤¤´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú Rummy¡×¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¡£¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡¢Ë§½æ¤Ê¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¹á¤ê¤È´Å¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤ã¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢ºÕ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ì¤ÐÌ£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤·¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Êµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥á¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú Rummy¡×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡Ê1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤Ï¿äÄêÃÍÌó0.04¡ó¡Ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î7Æü¤«¤é26Ç¯1·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï770±ß¡Á1010±ß¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô