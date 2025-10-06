¥í¥¦¥ó¤¬ÆüËÜ±ÇÁüºîÉÊ½é½Ð±é¡¡¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¤é
¡¡12·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÊ¡»³²í¼£¼ç±é¤Î¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢·§ÌÚÎ¦ÅÍ¡¢³û»ÖÅÄÉ²Ì´¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿½é¸ø³«¡¡¸ø³«Æü¤Ï12·î24Æü¤Ë·èÄê
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥óーÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±ー¡Ù¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³¿¿½Õ¡Ë¤Ï²áµî¤Î¤¢¤ë»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿À¨ÏÓ¤ÎÆÃÊÌÁÜºº´±¤À¡£¤½¤·¤Æ¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£¸ª½ñ¤âÀ³Ê¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Áー¥à¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë7Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¡£³§¼Â¤ÈÆ±¤¸¸ò´¹¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢³§¼Â¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ëFBIÁÜºº´±¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¡£ËÜºî¤ÇÆüËÜ±ÇÁüºîÉÊ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£³§¼Â¤Î¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤ÎÌ¼¡¢¥Ë¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î·îÅç¤¬·èÄê¡£¥Ê¥®¥µ¤òÁÀ¤¦¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÎºÇ¹â´´Éô¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¤òÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ê¤É¤Î´²°ìÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢CIA¾ðÊó¼ý½¸Ã´Åö´±¤Î¥È¥Ëー¡¦¥¿¥óÌò¤ÇÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃ«ÅÄ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¡¦SPÈÉ¤Î´úËÜÊ¸Â§Ìò¤Ç±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¤Ê¤É¤Î¹õÅÄ¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥Ã¥Á¥ãー¥É¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·§ÌÚ¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î³û»ÖÅÄ¤¬»²²Ã¤¹¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Î±ÇÁüºîÉÊ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥í¥¦¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦Ê¸²½·÷¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅìÃç·Ã¸ã¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥æ¥óÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æ¥ó¤Ï³§¼Â¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£¥í¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï¤ª¼Çµï¤Î¾å¼ê¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤µ¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥í¥¦¥ó¤Ï¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤ä¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æó¥ÊÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÃç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ö²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1ÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï·îÅç¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·îÅç¤Ï¡Ö»£±Æ¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êì¿ÆÌò¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¥Ë¥Ê¤È¤·¤Æ¤â»ä¤È¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìÃç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¨¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¼«¿È¿§¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´²°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´²°ìÏº¤Ï¡Ö¥¢¥é¥¤ÏÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¡¢ºÇ½éµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤ÆµÕ¤ËÊªÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬ÉÝ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Î²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ËーÌò¤ÎÃ«ÅÄ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÜºº´±¤â¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¡¢°Æ³°¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤âSF¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç²ÄÇ½°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î±³¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢ºß¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´úËÜÌò¤Î¹õÅÄ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤â²á¹ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀã¸¶¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ´é¤ËÀã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÌò¤Î·§ÌÚ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Àã¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÀã¤«¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¹õÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»·ÙSPÌò¤Î³û»ÖÅÄ¤Ï¡ÖËÜºî¤â³§¼Â¤È¸îÆ»¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤ÎÂæ»ì¤òÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤ó¤À¾Ð¡Ù¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥í¥¦¥ó¡Ê¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥óÌò¡ËÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦Ê¸²½·÷¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤ä¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢Îø¿Í¤Ê¤É¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥ó¤Ï¡¢¼«¿®²È¤ÇÀ®¸ù¤Ø¤Î¾ðÇ®°î¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü·îÅçÎ°°á¡Ê¥Ë¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¡Ë½Ð±é·èÄê¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÊªÀ¨¤¤¾×·â¤ÈÆ±»þ¤Ë´î¤Ó¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êì¿ÆÌò¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¥Ë¥Ê¤È¤·¤Æ¤â»ä¤È¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯ー¥ë¤Ç¸¤¯¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Î¥Ë¥Ê¡£³§¼Â¤µ¤ó¤È¿´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤äÍÍ¡¹¤Ê°¦¤Î¤«¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFIRST LOVE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü´²°ìÏº¡Ê¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¡ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Î¥·ー¥ó¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡¢±Ç²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿ËÍ¤Ç¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¤ÏÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¡¢ºÇ½éµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤ÆµÕ¤ËÊªÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬ÉÝ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ÎÎÉ¤µ¤â°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¹¹¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À§Èó±Ç²è´Û¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÃ«ÅÄÊâ¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥¿¥óÌò¡ËËÌ³¤Æ»¤ÇÌó2½µ´ÖÄø¡¢Àã¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÄ¹Ìî¤ä·²ÇÏ¤Ç»£±Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÁÜºº´±¤ò¥¢¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï²¶¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¡¢²¿½è¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤·¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢È¡´Û¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ï°ìÀ¸¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ªÊ¡»³¤µ¤ó¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤Î±Ç²è¤¬¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÜºº´±¤â¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¡¢°Æ³°¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤âSF¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç²ÄÇ½°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î±³¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢ºß¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹õÅÄÂçÊå¡Ê´úËÜÊ¸Â§Ìò¡Ë¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤â²á¹ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¡¢ÂçÀã¸¶¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ´é¤ËÀã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë