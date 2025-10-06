¤Î¤ó¡¢SNS¤ÇÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×
¤Î¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤ËÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³ー¥Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Î¡È»äÉþ¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤Î¤ó¤Î»Ñ¡£½Å¸ü¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥¢ー¡õ¥Æー¥Ö¥ë¤Î²£¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÊÌ¼¼¤Ø¡Ä¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤Î¥¹¥Èー¥êーÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·×5¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ó¤Ê°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤Ç²¿¤è¤ê¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ó¤ÎÈþµÓ¤È¡¢¥¥åー¥È¤Ç¥»¥¯¥·ー¤Ê¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤æ¤¨¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµËÉÈ÷¤ÊÁÇÂ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÈþµÓ¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö»äÉþ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Î¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»¾¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä´Þ¤á¡¢¥³ー¥Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Î¡È»äÉþ¡É¤È¤Î¤³¤È¡£½÷»Ò¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¤Î¤ó¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡ÙÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ
¤Î¤ó¤Ï10·î4Æü¡¢¼«¿È¤¬¡ÈÀ¼¤Î½Ð±é¡É¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÅöÆü¤Î¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ö¥ëー¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎÐ¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤Î¤ó¤ÏËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡É¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£ÌÄ³¤Í£¤Ï¡¢¤Î¤ó¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö¶öÁ³¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊºîÉÊ¤¬¡Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´±ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£