¡Úº£Ìë¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡Û·î¤ÎÀÐ¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡ÖÃÏµå¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡©ÃÏµå¤È¾×ÆÍÅ·ÂÎ¤ÎÇËÊÒ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊÒ³ä¤ì¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö·»Äï¡×¡Ú2025Ç¯10·î6Æü¡Û
2025Ç¯¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡Ê½½¸ÞÌë¡Ë¤Ï¡¢º£Ìë¡¢10·î6Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
·î¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤Î¤Ê¤ê¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úº£Ìë¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡Û·î¤ÎÀÐ¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡ÖÃÏµå¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡©ÃÏµå¤È¾×ÆÍÅ·ÂÎ¤ÎÇËÊÒ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊÒ³ä¤ì¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö·»Äï¡×¡Ú2025Ç¯10·î6Æü¡Û
·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·Ê¸¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÍÛ³Ø±àÂç³ØÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ー´Õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅöÆü¤Ï·î¤Î½Ð¤Ï17»þ05Ê¬¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎËþ·î¤Ç¤¹¤È¡¢18»þ¤¯¤é¤¤¤¬·î¤Î½Ð¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤ÏÎñ¤ÎÅÔ¹ç¾å10·î6Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎËþ·î¤ÏÍâÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤Î4Ê¬¤Î1¤â¤¢¤ë·î¤Ï¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÂç¤¤¤±ÒÀ±¡×
ー·î¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·î¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÇÀ±¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤ëÅ·ÂÎ¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¡Ø±ÒÀ±¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤Î8¸Ä¤ÎÏÇÀ±¤Î¤¦¤Á¡¢±ÒÀ±¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÐÀ±¡¢ÌÚÀ±¡¢ÅÚÀ±¡¢Å·²¦À±¡¢³¤²¦À±¤Ç¤¹¡×
¡Ö·î¤ÎÄ¾·Â¤Ï3,474km¤Ç¤¹¡£ÌÚÀ±¤Î±ÒÀ±¥¬¥Ë¥á¥Ç¤Ï5,260km¡¢ÅÚÀ±¤Î±ÒÀ±¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ï5,150km¤È¡¢·î¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê±ÒÀ±¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤Ë4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢·î¤Ï¾®¤µ¤¯»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÝÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±ÒÀ±¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¬¥Ë¥á¥Ç¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌÚÀ±¤Î27Ê¬¤Î1¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·î¤ÏÃÏµå¤Î4Ê¬¤Î1¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÇÀ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎ¨¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢·î¤Ï¡Ø¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÂç¤¤¤±ÒÀ±¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢·î¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±ÒÀ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÇÀ±¤ÏºÇ½é¤«¤éÂç¤¤Ê²ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ð¤ä¥¬¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÀ±¤äÅÚÀ±¤Ï¡¢¤½¤Î¥¬¥¹¡¦¿Ð¤¬Ãæ¿´¤ËÇ»½Ì¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Êª¼Á¤«¤é¥¬¥Ë¥á¥Ç¤ä¥¨¥¦¥í¥Ñ¡¢¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥¤¥ª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê±ÒÀ±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ú²èÁü①¡Û
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏÇÀ±¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤Ä¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾®¤µ¤Ê±ÒÀ±¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¾®ÏÇÀ±¤äÈùÏÇÀ±¤È¤·¤ÆÂÀÍÛ¤Î¼þ¤ê¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿Å·ÂÎ¤¬¡¢ÏÇÀ±¤Î½ÅÎÏ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ±ÒÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÐÀ±¤Î±ÒÀ±¥Õ¥©¥Ü¥¹¤ä¥À¥¤¥â¥¹¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·î¤ÎÀÐ¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÃÏµå¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡©
ー¤Ç¤Ï¡¢·î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏµå¤Î·î¤Ï¤³¤Î¤É¤Á¤é¤È¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤ÎÀÐ¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÃÏµå¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤¬ÃÏµå¤È¶¦ÄÌ¤ÎºàÎÁ¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·î¤¬¡ØÃÏµå¤È¾×ÆÍÅ·ÂÎ¤ÎÇËÊÒ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÒ³ä¤ì¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ø·»Äï¡Ù¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐÀ±¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤â¤Ä²¾ÁÛ¤ÎÅ·ÂÎ¡Ê¥Æ¥¤¥¢¡Ë¤¬ÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤ÎÇËÊÒ¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤ËÈô¤Ó»¶¤ê¡¢ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬·î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü②¡Û
·î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·î¤Ï27Æü¼þ´ü¤ÇÃÏµå¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÃÏµå¤Î¼«Å¾¤Ï24»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¤Î½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤¿å¤ÏÃÏµå¤Î¼«Å¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÙ¤ì¤òÀ¸¤¸¡¢¤½¤ÎËà»¤¤¬ÃÏµå¤Î²óÅ¾¤ò½ù¡¹¤ËÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ¤¬±É¤¨¤¿»þÂå¤Ë¤Ï1Æü¤ÏÌó22»þ´Ö¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄ¾¸å¤Î46²¯Ç¯Á°¤Ë¤Ï10»þ´Ö¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1Æü¤¬10»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢É÷¤ä³¤Î®¤â·ã¤·¤¯¡¢º£¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø1Æü¤¬Ã»¤¯¤ÆÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡ª¡Ù¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¸÷¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡ØÊÒ³ä¤ì¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þ´Ö¤äµ¤¸õ¤ò¤âº¸±¦¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¤¡¢Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÃÏµå¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿·î¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×