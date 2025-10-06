QUO¥«¡¼¥ÉPay 5,000±ßÊ¬¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖZIP!¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤¬À®¸ù¤·¤¿¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Ëè½µ·îÍËÆü¡Á¶âÍËÆü¤¢¤µ5:50¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP!¡×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄ«¤Ë¡¢ºÌ¤ê¤È²¹¤â¤ê¤ò¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤Ä«¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖZIP!¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬´ü´ÖÃæËèÆü¡¢ÀÑ¤ßÌÚ¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖZIP!¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖZIP!¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
½Ð±é¼Ô¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é³ÆÆüÃêÁª¤Ç¡ÖQUO¥«¡¼¥ÉPay 5,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¡£¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ßÌÚ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤ò°ìÈÖ¾å¤Ë¾è¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤ò´Þ¤á4¸Ä°Ê¾åÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¡ª8¸Ä°Ê¾å¤ÇÅöÁª¼Ô¤¬2ÇÜ¡¢10¸Ä°Ê¾å¤ÇÅöÁª¼Ô¤¬3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤ò¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ï¡¢¡ÖZIP!¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë»ØÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ZIP¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·ËèÆü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¤Ä¤±±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤¢¤µ9:00¡Á ¢¨½ªÎ»Æü»þÌ¤Äê
¢£¾ÞÉÊ
QUO¥«¡¼¥ÉPay 5,000±ßÊ¬
¢¨À®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡ËZIP! ¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ê@ZIP_TV¡Ë¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡Ê2¡Ë´ü´ÖÃæ¤è¤ë9»þ00Ê¬¤Ë@ZIP_TV¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ü¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ZIP¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·ËèÆü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¤Ä¤±±þ±ç¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª
¢£ÅöÁªÈ¯É½
ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê°Ê²¼DM¡Ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃí°Õ»ö¹à
²¼µ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢±þÊç¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤â¤·¤¯¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¸°ÉÕ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ðÅù¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü´ÖÅê¹Æ¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢³«ÀßÄ¾¸å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±þÊç¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±°ì¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¤ä¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¡¢¤½¤ÎÂ¾Åö¼Ò¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Þ¤¿¤Ï±þÊç¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊç¡¦ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃêÁª¡¢ÅöÁª·ë²ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾ÞÉÊ¤ò¸ò´¹¡¦´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦X¼Ò¤ÎÄê¤á¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢X¼Ò¤¬¸å±ç¡¢»Ù»ý¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËX¼Ò¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢X¼Ò¤Ï²¿¤é¤ÎÀÕÇ¤¤âÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¶Ø»ß»ö¹à
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Ë¡Îá¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¡¢·èÄê¤â¤·¤¯¤ÏÌ¿Îá¡¢¤Þ¤¿¤ÏË¡Îá¾å¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ÔÀ¯Á¼ÃÖ¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦¸ø¤ÎÃá½ø¤Þ¤¿¤ÏÁ±ÎÉ¤ÎÉ÷Â¯¤ò³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù
¡¦Åö¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤äÈðëîÃæ½ý¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤ÎÂ¾È¿¼Ò²ñÅª¤ÊÆâÍÆ¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¿Í¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÉ½¸½¤ò¡¢Åê¹Æ¤Þ¤¿¤ÏÁ÷¿®¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦Åö¼Ò¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¹Ô°Ù¤Þ¤¿¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù
¡¦Â¾¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¤Ë¼ý½¸¡¢³«¼¨¤Þ¤¿¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¡ÊÅö¼Ò¤¬Ç§¤á¤¿¤â¤Î¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑÌÜÅª¤È°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±¿±Ä¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤òË¸³²¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë»Ù¾ã¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù
¡¦X¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò±ç½õ¤Þ¤¿¤Ï½õÄ¹¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢Åö¼Ò¤¬ÉÔÅ¬Åö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¹Ô°Ù
¢£ÌÈÀÕ»ö¹à
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Þ¤¿¤ÏË¡Î§¾å¤ÎàìáÓ¡Ê°ÂÁ´À¡¢¿®ÍêÀ¡¢Àµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¡¢Í¸úÀ¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë·ç´Ù¡¢¥¨¥é¡¼¤ä¥Ð¥°¡¢¸¢Íø¿¯³²¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë¤âÌÛ¼¨Åª¤Ë¤âÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢²èÁüÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¸¢¡¦¾ÓÁü¸¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¢Íø¤Î¿¯³²Åù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ¸¤¸¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ª¤è¤ÓËÜÍ×¹à¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¡¢ÄÌ¿®¼êÃÊ¡¢ÅÅÎÏÅù¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈñÍÑ¤ÈÀÕÇ¤¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£