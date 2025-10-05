¡ÖÈéÉæ¤¬¤ó¡×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤10Ç¯Á°¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢Ç¯´Ö£³Ëü¿ÍØí´µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æð¹Ñ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥·¥ß¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤ÎÆÃÄ§
ÈéÉæ¤¬¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢´éÌÌ¡¦¼êÂ¡¦ÇØÃæ¤Ê¤É¤ÎÈéÉæÉ½ÌÌ¤Ë¿§ÁÇ¡¦¤Ç¤¤â¤Î¡¦¼¾¿¾¡¦¿åÃî¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤ÏÉ½Èé¡¦¿¿Èé¡¦Èé²¼ÁÈ¿¥¡¦ÈéÉæÉÕÂ°´ï¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÙË¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¤ó¤òÁ´¤ÆÈéÉæ¤¬¤ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£È¯À¸½é´ü¤ÏÄË¤ß¤ä¤«¤æ¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ï¤Ê¤¼È¯¾É¤·¤Þ¤¹¤«¡©ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë»ç³°Àþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤¬ºÙË¦¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë½ý¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤È¯¤¬¤ó¤·¤Þ¤¹¡£Çò¿Í¤Ç¤Ï»ç³°Àþ¤¬¤è¤¯Åö¤¿¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ï´ðÄìºÙË¦¤¬¤ó¡¦ÍÛùºÙË¦¤¬¤ó¡¦°À¹õ¿§¼ð¤Î3ÂçÈéÉæ¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Î¿§¤¬¹õ¤¤¿Í¤è¤êÇò¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á»ç³°Àþ¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢²«¿§¿Í¼ï¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤âÈ©¤Î¿§¤¬Çò¤¤¿Í¤Ï»ç³°Àþ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¹âÎð²½¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Î¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥íー¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀÎ¤Î²Ð½ý¤ä½ýÀ×¡¦Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿Éô°Ì¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©½é¤á¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¿§ÁÇ¤ä¤Ç¤¤â¤Î¤¬ÃÊ¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¦Æð¹Ñ¼£ÎÅ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡¦ÄÞ¤Ë¹õ¤¤Àþ¤¬Áý¤¨¤ë¡¦³°±¢Éô¡¦ÏÆ¤Î²¼¡¦æêÌç¤Î¼þ°Ï¤ËÀÖ³ì¿§¤Î¿§ÁÇ¤ä¼¾¿¾¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÈéÉæ¤¬¤ó¤Ï°Ê²¼¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
´ðÄìºÙË¦¤¬¤ó
ÍÛùºÙË¦¤¬¤ó
ÆýË¼³°¥Ñ¥¸¥§¥Ã¥ÈÉÂ
°À¹õ¿§¼ð¡Ê¥á¥é¥Îー¥Þ¡Ë
Â¾¤Ë¤âÆü¸÷³Ñ²½¾É¡¦¥Üー¥¨¥óÉÂ¡¦ÈéÉæ·ì´ÉÆù¼ð¡¦ÈéÉæÉÕÂ°´ï¤¬¤ó¡Ê´ÀÁ£¤¬¤ó¤ä»éÁ£¤¬¤ó¡Ë¡¦¥á¥ë¥±¥ëºÙË¦¤¬¤ó¡¦Î´µ¯ÀÈéÉæÁ¡°ÝÆù¼ð¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ðÄìºÙË¦¤¬¤ó¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹âÉÑÅÙ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¤ó¤Ç¡¢´éÌÌ¤Ë¹õ¿§¤Î¿§ÁÇ¤¬¸½¤ì¤Û¤¯¤í¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÛùºÙË¦¤¬¤ó¤Ï»ç³°Àþ¤¬¤¢¤¿¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ç¤¤ä¤¹¤¯ÈéÉæÉ½ÌÌ¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢É½ÌÌ¤¬Éå¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¤¿¤ê¥°¥¸¥å¥°¥¸¥å¤·½¤¤¤òÈ¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆýË¼³°¥Ñ¥¸¥§¥Ã¥ÈÉÂ¤ÏÀÖ¤¤ÈÃÅÀ¤äÈéÉæ¤Î¿§¤¬Çò¤¯È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ê½é´ü¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¶³¦¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤ÊÃ¸¹È¿§ÈÃ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢³°±¢Éô¼þÊÕ¤äÏÆ¤Î²¼¤Ê¤ÉÆýË¼°Ê³°¤Î¥¢¥Ý¥¯¥ê¥óÁ£¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÉô°Ì¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Ìµ¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°À¹õ¿§¼ð¤Ï¹õ¿§¤Ç½ÐÍè»Ï¤á¤Ï¤Û¤¯¤í¤È»÷¤Æ¤ª¤êÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÂÄì¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì·Á¤¬Íð¤ì¤Æ¤ª¤ê¶³¦¤¬ÉÔÌÀÎÆ¡¢Ä¾·Â¤¬6¥ß¥ê°Ê¾å¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥á¥é¥Îー¥Þ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÂÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç´é¡¦¼êÂ¡¦Â¤ÎÎ¢¤Ê¤ÉÆÃ¤ËÈéÉæ¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ï´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¬¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÆüº¢¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÀÝ¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤è¤¯¾Ð¤¦¤Ê¤ÉºÙË¦¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
