Èþ¤·¤¹¤®¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤À¡© Èþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼12Áª¡Ú´Ú¹ñÊÔ¡Û
´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¡È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¤ä¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥Ì¥ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬º£¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤òºÌ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î12¿Í¤ÎÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¿Íµ¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¾Ú¡¦KLPGA¹Êó¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©
1.¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡¡
2000Ç¯1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Á´ÍåËÌÆ»½Ð¿È¡£2018Ç¯2·î¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¡£¼¼Æâ¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤òÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2014Ç¯¡Á2017Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
2020¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¹ñÆâÂè8ÀïÌÜ¡ÖIS¥É¥ó¥½³ø»³¥ª¡¼¥×¥ó¡×Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö25ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤ËJLPGA¡ÊÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2.¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ
1996Ç¯1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹173cm¡£´Ú¹ñ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÈÃÙ¤¤¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÀµµ¬¥Ä¥¢¡¼¡Ê1Éô¡Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£
3.¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó
1995Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹167cm¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£2020¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÌó4498Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó449Ëü8000±ß¡Ë¤Ç86°Ì¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
4.¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å
1994Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹172cm¡£2004Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
5.¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2
¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤Ï1996Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£2013Ç¯¤ËKLPGA¡Ê´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¼ç¤Ë¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÄÌ»»68Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ç·×Ìó1311Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó141Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²áµî¤ËÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó¡Ê37¡Ë¤ÏÊÌ¿Í¡£´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ²ñ½ç¤ÇÌ¾Á°¤Î¸å¤í¤Ë¿ô»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¶èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6.¥æ¥ó¡¦¥¤¥Ê
2003Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³«»Ï¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ï¹ñ²ÈÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ö´Ú¹ñ½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÃæ³ØÀ¸²¦¼Ô¡É¡£2021Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£2022Ç¯6·î¤Î¡ÖDB¥°¥ë¡¼¥×¡¦Âè36²ó´Ú¹ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¡È¸íµå¥×¥ì¡¼¡É¤òÈÈ¤¹¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ò¤·¡¢´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡¢´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤«¤é3Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤Î¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë3500·ï¶á¤¤Ã²´ê¤Ç½èÊ¬´ü´Ö¤¬¡Ö1Ç¯6¥«·î¡×¤Ë¸ºÌÈ¤·¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¡£Æ±Ç¯¤ÏÂç¾Þ¡ÊÇ¯´ÖMVP¡Ë¡¢¾Þ¶â½÷²¦¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¾Þ¤Î¸Ä¿Í»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Q¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤ò8°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©ÀïÃæ¡£
7.¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥¸
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹167cm¡£Éã¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£2018Ç¯¤Þ¤Ç²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£2021Ç¯7·î¤Ë¤Ï¿äÁ¦ÏÈ¤È¤·¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥¸ ¥´¥ë¥ÕTV¡Ù¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó16Ëü¿Í¡£Äï¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ì¥¯¤â¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£
8.¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó
2003Ç¯5·îÀ¸¤Þ¤ì¡£Æ¸´é´Ý´é¤«¤ÄÆ¸´é¤Î°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë177cm¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿Ä¹¿È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿¡È³¤³°ÁÈ¡É¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤¬¾å°Ì20°Ì¤ËÆþ¤ë244¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤ÎÈô¤Ð¤·²°¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇÈà½÷¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
2021Ç¯¤ËKLPGA¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢Íâ2022Ç¯¤ËÀµµ¬¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤¤¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ø¹ß³Ê¤¹¤ë²ù¤·¤µ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¡ÖKLPGA ARTFIN¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Âè16Àï¡×¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÀµµ¬¥Ä¥¢¡¼²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
9.¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ë
1996Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Á´ÍåÆîÆ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹167cm¡£2014Ç¯¤Î¿ÎÀî¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤ËKLPGA¤ËÆþ²ñ¤·¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯10·î¤Î¡ÖSK¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£
2016Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÇKLPGA¹Êó¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷Í¥¡É¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
10.¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò
2001Ç¯3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£2020Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢Íâ2021Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ÎÀµµ¬¥Ä¥¢¡¼¡Ê1Éô¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2024Ç¯3·î¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ËÀ®¸ù¡£Æ±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï27Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ21Âç²ñ¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¾Þ¶âÁí³Û4²¯5364Ëü2513¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó4636Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþËÆ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
11.¥¤¡¦¥Ø¥¸¥ç¥ó
1995Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¡£2014Ç¯¤è¤ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¡¢Ä¾¶á¤Î2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»öÀ©¸Â¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¼Ì¿¿¤ò2021Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¡£¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
12.¥¥à¡¦¥½¥ë¥Ó
1995Ç¯4·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Ä¥¢¡¼¡Ê3Éô¡Ë¤ä¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ê¤É²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¡×¥½¥¦¥ëËÜÁª¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Æ¥¤¥Ê¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþËÆ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë¤ÏSBS Golf¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÈÖÁÈ¡Ø¥·¡¼¤Ã¡ªÈëÌ©¤À¤è2¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£