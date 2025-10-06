¿·ÁíºÛ¤ÇÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¼«Ì±ÅÞ¤ËÇ÷¤ë¡ÈÆÁÀîËëÉÜ¤ÎËö´ü¡É¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë»÷¤¿4¤Ä¤Î´íµ¡
Îò»Ë¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¡Ö¼ºÇÔ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿¿¼Â¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Î¼ºÇÔ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ï¢ºÜ¡ØÎò»Ë¼ºÇÔ³Ø¡Ù¡£Âè9²ó¤Ï¡¢ËëËö´ü¤ÎÆÁÀîÀ¯¸¢¤Èº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö´íµ¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£¡Êºî²È¡¦Îò»Ë¸¦µæ²È¡¡Âíß· Ãæ¡Ë
ÆüËÜ»Ë¾å°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¡¦ÆÁÀîËëÉÜ¤Ï
¤Ê¤¼»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¤È¤Î¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤ò¤³¤È¤µ¤é¤Ëµó¤²¤Æ´íµ¡¤òÀú¤ëµ¤¤Ê¤ÉÌÓÆ¬Ìµ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËëËö¤Ë¤Ï¸½Âå¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê°ìÃ×ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¦³°°µ
¡¦Êª²Á¹â¡ÊÊÆ²Á¹âÆ¤Ê¤É¡Ë
¡¦½»Ì±¤ÎÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¡ÊËëËö¤ÏÂÇ¤Á²õ¤·¡¢º£¤ÏÅêÉ¼¹ÔÆ°¡Ë
¡¦Â¿ÅÞ²½
¡¡265Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»Ë¾å°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆÁÀîËëÉÜ¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¼«Í³Áªµó¤ÎÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¶áÂå¹ñ²È¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤Î¡¢70Ç¯¶á¤¯À¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡£
¡¡²áµî¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÝ¼éÏ¢Î©À¯¸¢¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÏ«Æ¯ÅÞ¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¼«Í³ÅÞ¤Ê¤É¤âÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤âÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤°ÂÄêÀ¯¸¢¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¡¦ÆÁÀîËëÉÜ¤¬¤Ê¤¼»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜÀ¯¼£ºÆÀ¸¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ËëËö¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿³°¸ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÁíÎÎ»ö¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Î¡ÖÂçÃÀ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¡¢°Ò³ÅÅª¤Ê¸ýÄ´¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÄ¾¤Á¤Ë»ä¤Ë½¾¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¡°ÂÀ¯5¡Ê1858¡ËÇ¯¤ÎÆüÊÆ½¤¹¥ÄÌ¾¦¾òÌó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸À¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î´ØÀÇÌäÂê¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·³»öÎÏ¤ä·ÐºÑÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡ÖË¤´Ï³°¸ò¡×¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡³°¸ò¸ò¾Ä¤Î¶ìÏ«¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüÊÆÏÂ¿Æ¾òÌó¤Î¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¡¦ÎÓÉüºØ¤Ï¡¢¸ò¾Ä»þ¤Ë¥Ú¥ê¡¼¤¬°Ò³ÅÌÜÅª¤ÇÂçË¤¤ò·â¤Ã¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤»¤º¡¢¥Ú¥ê¡¼¤Î¼çÄ¥¤òÏÀÇË¤·¤Ê¤¬¤éÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
