¡Ö¤¢ー¤¢¡¢¼ºÇÔ¤À¤Í¡×¼·¸Þ»°¤ÎÃåÉÕ¤±¤òµÁÊì¤ËÇ¤¤»¤¿¤é ¢ª Ì¼¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡ÚÀº¿ÀÅª¤Ê¹¶·â¡Û¤Ë³å¡ª

¼·¸Þ»°¤Î¤ª½Ë¤¤
Ì¼¤¬7ºÐ¤Î¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÎÏÂºÛ¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÁÊì¤«¤é¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¼·¸Þ»°¤Î¤ª»²¤êÅöÆü¡£µÁÊì¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦ÃåÉÕ¤±¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¼¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇ¿Í¤Î»ä¤«¤é¸«¤ë¤ÈåºÎï¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Ï´°À®Ä¾¸å¤«¤é¡¢
¡Ö¤¢～¡¢¤¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¼ºÇÔ¤À¡×
¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¾¤¹»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤ª»²¤ê¤È¸æµ§Åø¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸À¤¤Â³¤±¤ë
µÁÊì¤Ï¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¿À¼Ò¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤´é¤Ç¡¢
¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ºÇÔ¤À¤Í¡×
¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡£
µÁÊì¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÄ´»Ò¤À¤È¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤²¤È¤²¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¼ºÇÔ¤À¼ºÇÔ¤À¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«´é¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤¤Â³¤±¤ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ª½Ë¤¤¤ÎÆü¤¬¤¤¤ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
»ä¤ÏµÁÊì¤Ë¡¢
¡ÖÃåÉÕ¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤»¤á¤ÆÌ¼¤ÎÁ°¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¶¯¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤íÌ¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é¿ôÇ¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Èº£¤Ç¤â¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Î¼«¸ÊÈãÈ½¤Ï¼«¸ÊËþÂ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ì¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢µÁÊì¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
