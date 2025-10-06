Ž¢¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄŽ£ºÇ¹â´´Éô¤Î¹öÃæ¹ðÇò¡Ä¿ÈÆâ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÇÁÈ¿¥¤¬Êø²õ¡Ö»Ø¼¨Ìò¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¡×
¶¯Åð¤Ç»à¼Ô¤ò½Ð¤·Âç»ö·ï¤È¤Ê¤ë¤â»Ø¼¨Ìò¤¿¤Á¤ÏÀÕÇ¤¤ò»¤¤êÉÕ¤±¹ç¤¤
¡ÚÁ°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ç18Ç¯¤Î²Æ¡¢ËöÃ¼¤Î¤«¤±»Ò¤È¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢à¥Ü¥¹á¤³¤ÈÅÏîµÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Ë»Å»ö¤Ö¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±»þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·î¤Ë¿ô²¯±ßÃ±°Ì¤Î¶â³Û¤òº¾¼è¤¹¤ëµðÂçÈÈºá½¸ÃÄ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÅö¶É¤Ë¼¡¡¹¤È¹´Â«¤µ¤ì¡¢¾®ÅçÈï¹ð¤é¤Ï¡Ö¥ë¥Õ¥£¹°è¶¯Åð»ö·ï¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¡£
¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¤ÇÆ£ÅÄÀ»Ìé¡Ê¤È¤·¤ä¡ËÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Èº£Â¼Ëá¿Í¡Ê¤¤è¤È¡ËÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ÅÏîµÈï¹ð¤é¤Ï¡¢º£Â¼Èï¹ð¤¬Î©°Æ¤·¤¿¹°è¶¯Åð¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÇÔÂ³¤¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎíÂíà¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¹ý¹¾»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÈÆâ¤Ë¡íÇä¤é¤ì¤¿¡í¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÇËÃ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¾®ÅçÈï¹ð¡Ê°Ê²¼¡¢Èï¹ðÉ½µ¤ÏÎ¬¡Ë¤ÏÉ®¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡í¹õËë¡í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£
60²¯±ß¤â¤ÎÂç¶â¤òº¾¼è¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉåÌÌ©¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Êº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿ÅÏîµ¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼ÃÕÀÛ¤ÇÁÆË½¤Ê¹°è¶¯Åð¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥«¥®¤Ï¡¢¾®Åç¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Ç¤¢¤ë¾®Åç¤Î¹öÃæ¾Ú¸À¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÈ¿¥¤ÎÆâ¾ð¤È»ö·ï¤Î¿¼Ê¥¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤ò¡íñÙ¤¹Â¦¡í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿³ÐÀÃºÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï»ÅÆþ¤ìÀè¤Ëµ¶Êª¤òÄÏ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¼¡Âè¤Ë¡í¼í¤é¤ì¤ëÂ¦¡í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÏÅÏ¨¤òÅÏ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶â¤Å¤ë¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¡¢¾®Åç¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÀá¡¹¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¥Ü¥¹¡ÊÅÏîµ¡Ë¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤ò¿´Äì·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾åÇ¼¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¢¥Û¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¤Ê¤É¤Î¸å¤í½â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¯¼£²È¤ä·Ù»¡¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ï¡¢¥Ü¥¹¤ÎÈë½ñ¤ÇÆâ±ï¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥«¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î½÷¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤¬¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¿¥ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿º¢¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÄÌÌõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ß¥«¤Ç¤·¤¿¡£
¥ß¥«¤Ï¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÀ¯¼£²È¤ä·Ù»¡¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤â¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤¿¤Á¤È¤â·Ò¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¿ÍÌ®¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â³è¤¤¿¡£Æ£ÅÄ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸µ¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÍÎÏ¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥ß¥«¤Ï²æ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£µòÅÀ¤È¤Ê¤ë»öÌ³½ê¤ÎÍÑ°Õ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä¥Ó¥¶¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ß¥«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´é¤ÎÍø¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÍÎÏ¼Ô¤ò¥Ü¥¹¤Ë¾Ò²ð¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ËËè·î270Ëü±ß¤Û¤É»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å¦È¯¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥ß¥«¤ÎÃç²ð¤ÈÏÅÏ¨¤ÇÅö¶É¤ÎÂáÊá¤ä¹´Â«¤òÌÈ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ç19Ç¯11·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¥«¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÅ¦È¯¤ò£Ê£Ð¥É¥é¥´¥ó¤¬»ÅÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÆÍ¤»ß¤á¤¿¤Î¤â¥ß¥«¤Ç¤·¤¿¡£Æ¯¤¤Ö¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥Ü¥¹¤Èµ¶Áõ·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÏîµ¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¥«¥¸¥Î¤ÇÂç¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥«¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ë±¢¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡Ç19Ç¯£´·î¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡ÊÂçÅö¤¿¤ê¡Ë¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¥ß¥«¤Ï£²²¯±ß¤ÎÂç¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢Èà½÷¤Ï¥«¥¸¥Î¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î£··î¤È10·î¤Ë¡¢¥Ü¥¹¤Ï¥ß¥«¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤òÆó¤Ä¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥«¤Ï¥Ü¥¹¤È¤ÏÊÌ¤ÎÃË¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬ÁÈ¿¥¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤Ï¡¢¥ß¥«¤ÎËåÊ¬¤Ç»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥Ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥«¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç20Ç¯£µ·î¤Ë£Ó£ÔÈ¢¡ÊÈ¢¡áº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¸Æ¾Î¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î£Í¤Î±£¤ì²È¤¬¡¢11·î¤Ë¤Ï£Ó£ÔÈ¢¤ÎµòÅÀ¤¬Åö¶É¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥«¤Ë·×8000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç£Í¤Î¿ÈÊÁ¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢£Í¤ÏÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡íÅ¦È¯¤Ï¥ß¥«¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡í¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¹¤Ë¡Ö¥ß¥«¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦£Í¤Ë¡¢Æ£ÅÄ¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥ß¥«¤ò²ø¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ü¥¹¤ÏÈà½÷¤òÈß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¹¤Ï¡Ç20Ç¯£··î¤Ë¥ß¥«¤«¤é»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥ª¥¤¥ë¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¾è¤ê¡¢£²²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç21Ç¯£±·î¤Î»þÅÀ¤Ç£±±ß¤âÇÛÅö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ü¥¹¤â¡Ö¤â¤·¥ß¥«¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿®¤¸¤¿¿ÈÆâ¤ËñÙ¤µ¤ì30²¯±ß¤ò¼º¤¤¡Ä¤Ä¤¤¤ËÁÈ¿¥¤ÎÊø²õ¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡Ç21Ç¯£´·î¡¢ÅÏîµ¤È¾®Åç¤È£Í¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤ë¡£¾®Åç¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï¡Ö10²¯±ß»ÙÊ§¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë²òÊü¤¹¤ë¡×¤ÈÅÏîµ¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÏîµ¤Ï¤½¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤·¡¢¥ß¥«¤òÍê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥«¤ÈÅö¶É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡í£±²¯5000Ëü±ß¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ä¡í¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¹¤ÏÌóÂ«ÄÌ¤ê¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥«¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢ÄÉ²Ã¤Ç£²²¯3000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¥«¥Í¤ÎÌµ¿´¤¬Â³¤¯¡£
»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥¹¤Ï½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ£µ²¯±ß¤Û¤Éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ç22Ç¯£±·î°Ê¹ß¡¢¥ß¥«¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï20²¯±ß¶á¤¤ÉÔÆ°»º¡¢ÏÅÏ¨¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó30²¯±ß¤â¤Î¥«¥Í¤ò¡¢¥ß¥«¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤ËñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤è¤ê¾¯¤·Àè¤ËÆ£ÅÄ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤âÅö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬¥«¥ÍÌÜÅª¤ÇÅö¶É¤ËÆ£ÅÄ¤òÇä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¶â4000Ëü±ß¤È¹âµé¼Ö¤â¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤¬Æ°¤¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅö¶É¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¥«¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÈÆâ¤Î½÷À¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿Áê¤Ç¤¹¡£
ÅÏîµ¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®Åç¤ÎÉô²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ß¥«¤ËÀÜ¿¨¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Îµ¾À·¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Í¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥ß¥«¤Ï¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Ï¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ð¥«¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ò¤É¤³¤«²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬Èà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿ïÊ¬¤ÈÄ¹¤¤´Ö¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¤·¤ß¤¸¤ß¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ó¤Þ¤È30²¯±ß¤â¤Î¥«¥Í¤òº¾¼è¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¡¢Á°¹Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¼ýÍÆ½êÆâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Î³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âñÙ¤µ¤ì¡¢ÅÏîµ¤¿¤Á¤Ï¥«¥Í¤ò¼º¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡Ç22Ç¯£¹·îº¢¤«¤é¤Ï¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤³¤Èº£Â¼¤òÎ©°ÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â16·ï¤Î¶¯Åð·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¾®Åç¤Ï°ð¾ë»Ô¤ä»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Î»ö·ï¤Ê¤É£³·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½¤äµ¯ÁÊÆâÍÆ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ç22Ç¯12·î¤ËÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï°Ê¹ß¡¢¾®Åç¤Ï¼Â¹ÔÈÈ¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÌò¤«¤é°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅÏîµ¤äÆ£ÅÄ¤«¤éÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Åç¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯Åð¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Îã³°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ç23Ç¯£±·î¡¢½»¿Í¤Î½÷À¡ÊÅö»þ90¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤À¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥Ü¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¤Ø¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Î¹Åç¤ÈÀéÍÕ¤Î°Æ·ï¤Ç¼ÂÆþ¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯Ã¦¹ö»ñ¶â¤Î3000Ëü±ß¤òÇ±½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¥Ü¥¹¤¬¡¢¼«¤é»Ø´ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ý¹¾»ö·ï¤ÎÁ°¸å¡¢º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤«¤±»Ò¤äº¾µ½ÈÈ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤«¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¡ÊÁÈ¿¥¤Ë¡Ë°ú¤¹þ¤à¤«¤é¾®Åç¤µ¤ó¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥³¥Þ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ý¹¾»ö·ï¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¹¤Ï»ä¤Ë¡Ö½»Âð¤ËÄêÅÀ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ï²ÄÇ½¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡í¹ý¹¾¤Î½»Âð¤Ë¤Ï10²¯±ß¤¢¤ë¡í¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥Ü¥¹¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ý¹¾»ö·ï¤ÎÍâÆü¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¶È¼Ô¤«¤é¾®Åç¤Ë¡Ö¿Í»à¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î£Õ£Ò£Ì¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏîµ¤¬ÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿½»Âð¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥¹¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆ£ÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¼»à¤ó¤À¤Ã¤¹¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¡£Èà¤é¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢ÂÎ©¶è¤Î¶¯ÅðÍ½È÷»ö·ï¤Ç¼Â¹ÔÈÈ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤âÊ¿µ¤¤Ç¶¯Åð¤ò¹Ô¤¦Èà¤é¤Î¿À·Ð¤ËÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¥¥è¥È·¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£³¿Í¤Ï¹¹¤Ë¶¯Åð¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¤¿¸å¤â½÷¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£Â¼¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º³ÐÀÃºÞ¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
