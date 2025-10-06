Ê¿Æü¸á¸å¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¡×¤ÏÁá¤¯¤âÌÀ°Å¡¡¥Õ¥¸¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¶ì¤·¤¤Á¥½Ð
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬¡¢9·î29Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿Æü¸á¸å¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢2¶¯¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¯¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Ï¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÊüÁ÷½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿29Æü¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤¬4.8¡ó¡¢¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤¬4.4¡ó¤È°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ï1.1¡ó¤ÈÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤¬5.1¡ó¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹°ìÊý¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ï1¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ß0.9¡ó¤òµÏ¿¡£¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ï3.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¥ó¥´¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¤È¤¤¤Ã¤¿µÈËÜ·Ý¿Í¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âçºå¿§¤¬ÆÃÄ§¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ä¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈÖÁÈÆâÍÆ¤ËÆÃ¿§¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â´íµ¡´¶¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢2Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬¡Ö¡Ê´ØÅì¤Î¡Ë»ëÄ°Î¨¤Ï¤Û¤Ü0¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß¹¥Ä´¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ±¤¸¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤Ë´ØÅì¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¡£MC¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Ï¡¢Éã¤ÎÁò¼°¤Ë¤â»²Îó¤»¤º»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Æü¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡¢ÎòÂåºÇÄã¤Î0.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤ÏÅö»þ¡Ö²¿¤¬ÎîÛÍ¼Ö¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ï½ù¡¹¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï´ØÅì¡¦Ì¾¸Å²°¡¦´ØÀ¾¤Î3ÃÏ¶è¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö»°´§¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î0.9¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¥Ð¥Í¤Ë¸á¸å¤Î¾ðÊóÈÖÁÈÀïÀþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£