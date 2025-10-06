¡ÚÊ¿Ìî¸¬¡¡²æ¤¬Æ»6¡Û¥×¥í¤«¤é¤ÎÀÜ¿¨¤Ê¤·¡¡¤È¤³¤í¤¬1ËÜ¤Îµ»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ä
¡¡Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯½©¤ËÅê¼ê¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2Ç¯½©¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï³°Ìî¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¿ù±º·×»Ê¡Ê¤±¤¤¤·¡Ë´ÆÆÄ¤ËËèÇ¯¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦1Ç¯´èÄ¥¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é4Ç¯´ÖÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ1Éô6¡¢2Éô4¡¢3Éô4¤Î14¹»¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡£ËÍ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿1974Ç¯¡Ê¾¼49¡Ë¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¡¢1Éô¤«¤éÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ï2²ó¡£2Ç¯½Õ¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡¢3Ç¯½©¤ÏÀèÈ¯¤Ç8¾¡¤òµó¤²¤Æ10¾¡3ÇÔ1Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ5¤Î´°Á´Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â6ÈÖ¤ä5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ30ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦333¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯½Õ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤Ê¤¤»î¹ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ä°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é°ìÅ¾3¾¡10ÇÔ1Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ0¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¡£½é¤á¤Æ1¡¢2ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÉôÍ¥¾¡¤Î°¦ÃÎÂç¤¬Áê¼ê¡£½éÀï1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢2²óÀï3¡½1¡¢3²óÀï2¡½0¤ÈÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ²¿¤È¤«1Éô¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ï¢Åê¡£É¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Î»î¹ç¤«Ëº¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¤ÎÂÇµå¤òÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤ÇÂÇµå¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÌîµå¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯½Õ¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀµÜÂè2µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Ç¶å»ºÂç¡ÊÊ¡²¬Ï»Âç³Ø¡Ë¤Ë0¡½2¤ÇÇÔÂà¡£3Ç¯½©¤Ï¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿ËÌÎ¦ÃÏ¶è¤ÎÊ¡°æ¹©Âç¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë1¾¡2ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤ËÌµÌ¾¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥×¥íÌîµå´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£·ÄÂç¤«¤é65Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþ¤ê¡¢À¾Å´¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¡¢µð¿Í¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤¿¹Ìî¸ù¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹Ìî¤µ¤ó¤Ï74Ç¯¡¢ÃæÆü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¸½ÌòºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢°úÂà¸å¤ÏÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£76Ç¯¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¡£ËÍ¤Î3Ç¯»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡ÖÊ¿Ìî¤ÏÌî¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£77Ç¯¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸½¾ì¤ØÌá¤Ã¤Æ2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ë¥×¥í¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Î»°É©½Å¹©Ì¾¸Å²°¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤ËÀ¼³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï»ØÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÍ¤Î¼þÊÕ¤ÏÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÊ¿Ìî¡¡¸¬¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤±¤ó¡Ë1955Ç¯¡Ê¾¼30¡Ë6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤«¤é77Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£88Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¢94Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£½ÓÂ¶¯¸ª¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ9²ó¡£ÅðÎÝ²¦1²ó¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»451µ¾ÂÇ¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÃæÆü¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢»³´ß¥í¥¸¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¡£