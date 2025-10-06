²ÃÆ£¹À¼¡¡¡ÄÙ¤ì¤¿µÊÃãÅ¹¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡¡¡Ö²È¤ËÃÖ¤¤¤È¤¤¤¿¤é¡Ä·ë¹½¤ÊÍø±×¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤Ã¤«¤ÁÊÙ¶¯¡ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤»ö¡Á¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÊÃãÅ¹¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£31°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´ä¼ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¼°¤ª¤ß¤¯¤¸´ï¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹ñÆâ¥é¥¹¥È1¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1Âæ9900±ß¤Ç¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÍè¤¿¿Í¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê100±ßÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÖ¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÀÎ¤µ¡¢ÄÙ¤ì¤¿µÊÃãÅ¹¤Î¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢²È¤ËÃÖ¤¤¤È¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê100±ßÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡£·ë¹½¤ÊÍø±×¾å¤¬¤Ã¤¿¤¼¡×¤È²Ô¤²¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£