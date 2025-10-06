¥Õ¥é¥ó¥¹¿·Æâ³Õ¡¢Ã»Ì¿¶²¤ì¤â¡¡ÉÛ¿Ø¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤ºÌîÅÞÈ¿È¯
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï5Æü¡¢¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¿·Æâ³Õ¤Î³ÕÎ½Ì¾Êí¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼çÍ×³ÕÎ½¤Ï¹ñÌ±µÄ²ñ¡Ê²¼±¡¡Ë¤Ç9·î¤ËÉÔ¿®Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ëÁ°Æâ³Õ¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÛ¿Ø¡£ÌîÅÞ¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñËÉÁê¤Ë¥ë¥á¡¼¥ë¸µ·ÐºÑ¡¦ºâÌ³Áê¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÌ³Áê¤Ë¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥é¥ó¡¦¥ì¥¹¥¥å¡¼¥ë»á¤¬½¢¤¯¡£¥Ð¥í³°Áê¡¢¥ë¥¿¥¤¥è¡¼ÆâÁê¡¢¥À¥ë¥Þ¥Ê¥óË¡Áê¤é¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¿·Æâ³Õ¤Ï2026Ç¯¤ÎÍ½»»¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¡£¥ë¥³¥ë¥Ë¥å»á¤Ï7Æü¡¢²¼±¡¤Ç±éÀâ¤·¡¢Í½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¡£ÆâÍÆ¼¡Âè¤ÇÌîÅÞ¤Îº¸ÇÉ¤ä¶Ë±¦¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡ÊRN¡Ë¤¬Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£