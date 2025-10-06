¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î¶¼°Ò¤ËÂô¸ýÌ÷»Ò¡ÈÆóµÜ¡É¤é¤¬Ä©¤à¡ÚÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤¬6Æü¡¢½é²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¥º¥é¥ê¡Ä¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸15Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¾Ï¡£¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¾ðÊóÈÈºá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¾Ç¯Á°¤ËÁíÍýÂç¿Ã¡¦¶ÍÃ«°É»Ò¡ÊÈÄÃ«Í³²Æ¡Ë¤ÈÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡¦º´À¸¿·¼¡Ïº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÄ¾³í¤Î¥Á¡¼¥à¡Ø¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡Ù¡¢ÄÌ¾Î£Ä£É£Ã£Ô¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤¬È¯Â¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¤Ë¸«¤¨¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¶ÍÃ«¤Èº´À¸¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡È¾ðÊó¡É¤ò°ÍÑ¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¡£ÅÄÊÕÃÒÂå¡ÊÇÏ¾ì±à°´¡Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»ö·ï¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡ØÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¯¥È¤ÎÄ´ºº´±¡¦À¶¿å¼Ó»Þ¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤¬ÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÆÃÄê¡¢ÆîÊýËÓÏº¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤È³ÝÀî·¼¡Ê¶âÅÄÅ¯¡Ë¤¬¼Â¹ÔÈÈ¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤ÎÃË¤Ï»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÆóµÜÆàÈþ¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤Ï¼¼Ä¹¤ÎÁá¸«¹À¡Ê¾¾³ÑÍÎÊ¿¡Ë¤Ë»ö·ï¸½¾ì¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¡¢»³ÆâÅ°¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹¡£»ö·ï¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤¿ÆàÈþ¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÏ·ÉØ¿Í¡¦¿¿ÅÄÉÙµ®»Ò¡ÊÇßÂô¾»Âå¡Ë¤È»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤ÈÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉÙµ®»Ò¤«¤éÊ¹¤½Ð¤·¡¢º£ÅÙÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤é·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£
¡¡¸åÆü¡¢ÉÙµ®»Ò¤Î¸µ¤ËÅÅÏÃ¤¬¡£ÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ï·Ù»¡½ð¤Î¼Ô¤À¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤ò·Ù»¡¤ÇÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£ÅÅÏÃ¤Î¸å¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿ÉÙµ®»Ò¤Î¸µ¤Ë¡¢£±¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¶á¤Å¤¡Ä¡£
