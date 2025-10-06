¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¾®µ»¡È¥Æ¥¹¥È¡É¡© 2²ó¤«¤é¥¹¥¯¥¤¥º´º¹Ô¤â¹¾ËÜ»á¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÓÇÛ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç2²ó¤«¤é¾®µ»¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤âÂ³¤¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¡£Â³¤¯³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¼ê·ø¤¯¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ÆÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢º´Æ£Ä¾¼ù¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£¤·¤«¤·ÂÇµå¤Ï¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢Ìá¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤¬¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤êÊ»»¦¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤Á¤ê¤â¤¦1ÅÀ¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ï1ÅÀ¤òÁá¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥Æ¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÉé¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¥µ¥¤¥ó¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÊÃ»´ü·èÀï¤ò¡Ë¸«¿ø¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÓÇÛ¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù