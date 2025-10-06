³ÚÅ·¡¢4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÈÄäÂÚ¤â¡Ä½Ð¤Æ¤¤¿¼ã¼êÌî¼ê2¿Í¡¡ºä¸ý»á¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤òÇØÉé¤¦¡×
¡¡5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬º£µ¨¤Î³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¹¥ºàÎÁ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¼ê¤ÎÌî¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÃæÅçÁª¼ê¤ä¹õÀîÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÃæÅçÂçÊå¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤¿¹õÀî»ËÍÛ¤Î³èÌö¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£Íèµ¨¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅðÎÝ¿ô¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¾å°Ì¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù