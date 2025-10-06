ÂÇµåÄ¾·â¤Ç¡Ö»õ·Ô¤¬Îö¤±¤¿¡×¡¡»ß¤Þ¤é¤Ì·ì¡¢¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶âÂ°¡Ä¸µ¥É¥é1¤ò½±¤Ã¤¿¡È°Ì´¡É
¸µºå¿À¡¦Åò½®ÉÒÏº»á¤¬Ëº¤ì¤Ì²ø²æ¡ÖÂæÏÑ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡×
¡¡¸µºå¿À¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤ÎÅò½®ÉÒÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¡Ê1990Ç¯¡Ë¤«¤éËÜÅÄµ»¸¦Îë¼¯¤Î¼çÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ç¤â¹¥Åê¤·¡¢¥×¥í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì²ø²æ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿Éü³è¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ËÂæÏÑ¤Ç¤Î»î¹çÃæ¤ËÂÇµå¤¬³Ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÊÅêµåºÆ³«¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë1¤«·î°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î1989Ç¯8·î¤ËÅò½®»á¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Àï¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ÆKO¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯½ªÎ»¡£9·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï³°¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎB¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Èá·à¤Ï¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿¡£¡Ö½éÀï¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ2¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤Åê¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤¬³Ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÇµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¹üÀÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡Ö¶â¶ñ¤Ç¡Ê³Ü¤ò¡Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê±Ç²è¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ë¥ì¥¯¥¿¡¼Çî»Î¡Ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëðôÉôÍÑ¶âÂ°¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÁõÃå¤Î»þ¤â·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢»õ·Ô¤¬Îö¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é·ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ê³Ü¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ë¶âÂ°¤¬ÂÀ¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤Á¤Ã¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤¦ÄË¤¯¤Æ¡¢ÄË¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÂæÏÑ¤ÎÉÂ±¡¤Ç°ìÈÕ¤ò²á¤´¤·¡ÖÍâÆü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Ö±©ÅÄ¤ËÃå¤¤¤ÆÀîºê¤«¤É¤³¤«¤ÎÉÂ±¡¤Ë1ÆüÆþ±¡¤·¤Æ¤«¤éÎë¼¯¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡²óÉü¤Ë¤â»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤Þ¤Ç1¤«·î°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Á¤ç¤¦¤É»þ´üÅª¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¥¤¥ä¡¼¡¦1990Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÄË¤¤»×¤¤½Ð¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÅò½®»á¤ÏËÜÅÄµ»¸¦Îë¼¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï3ÈÖ¼êÅê¼ê¤¯¤é¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤À¡£
°ø±ï¤Î¿³È½¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ç¡ÈÁø¶ø¡É¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö150¥¥í¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚÅê¼ê¤¬°úÂà¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅò½®»á¤ÏÏÃ¤¹¤¬¡¢³Ü¤Î²ø²æ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Îý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¼ÂÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏNTTÅì³¤¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ë¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆËÜÅÄµ»¸¦Îë¼¯¤òÆ³¤¤¤¿¡£¡ÖÆþ¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ã¤ÆÌîµåÉô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Ò°÷¤ÎÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤ÇÂç°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÂç²ñ³«ºÅÃÏ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤¬¡Ê±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÎ×»þÎó¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤ÎÇ¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤ÎÅìµþÎ¹¹Ô¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÎÍ½Áª¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤â»¦µ¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤ÎÅò½®»á¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂç²ñËÜÈÖ¤Ç¤â¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£1²óÀï¤ÎNTTËÌÎ¦Àï¤Ç¤Ï»ûÀ¾½¨¿ÍÅê¼ê¡Ê1990Ç¯ÃæÆü¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢´°Åê¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥×¥íµåÃÄ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Åò½®»á¤ò¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£É¾²Á¤ò¾å¤²¤ëÅÐÈÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Îµå¿³¤Ï¡¢ËÍ¤¬Âç³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ë¿³È½¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ØÂÖÅÙ¤¬°¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¿³È½¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åò½®»á¤Ï1987Ç¯¤ÎÆàÎÉ»ºÂç¡Ê¸½ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡Ë3Ç¯½Õ¤Ë¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¶áµ¦³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¥µ¥¤¥É¤«¤é½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿³È½¤ÈÅÔ»ÔÂÐ¹³1²óÀï¤Ç¡ÈÁø¶ø¡É¡£¿´¿È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï2²óÀï¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âçºå¡¦¶½¹ñ¹â¤Ç¤â¡¢ÆàÎÉ»ºÂç¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¡ÖËÜÅÄ¤Î¹â¶¶´ÆÆÄ¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤±¡¢¹Ô¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£¤³¤³¤«¤éºå¿À¤È¤Î¡È±ï¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë