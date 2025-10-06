ÂçÃ«¤À¤«¤éµ¯¤¤¿ÄÁ¸÷·Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡¡ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ÈÂÐ·è¡É¤ËÊÆº¤ÏÇ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ß¡¢5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¡¢º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤È¡¢1ËÜº¹¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÐÀï¤âÏÃÂê¤Ë¡£2¿Í¤¬ÅêÂÇ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢2¿Í¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤éÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£8·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬1»î¹ç4È¯¡£49ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢45ËÜ¤ÎÂçÃ«¤Ë4ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤¿¤ÀÂçÃ«¤â9·î¤Ë10ËÜÎÝÂÇ¤·ºÇ¸å¤Ï·ãÀï¤Ë¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬56ËÜ¡¢ÂçÃ«¤¬55ËÜ¤È1ËÜº¹¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤¬ÅêÂÇÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾Ý¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¸ø¼°X¤Ë2¿Í¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö55ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁª¼ê¤¬56ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁª¼ê¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È3ÅÙÂÐÀï¡£½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂç¤¤Ê±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢3²ó1»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
